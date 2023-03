Sabrina Rojas y un extraño mensaje para Flor Vigna: “Que haga su propia experiencia”

escuchar

Cada tanto, los rumores vuelven a surgir. Desde que comenzó su relación con el conductor Luis “Tucu” López, Sabrina Rojas se encontró desmintiendo una y otra vez un posible embarazo. Este sábado, la actriz de la obra Desnudos volvió a mencionar su deseo de volver a ser madre, contó por qué está segura de que su novio será un muy buen padre y le envió un potente mensaje a Flor Vigna, la pareja de su exmarido, Luciano Castro.

Hace apenas unas semanas, Luciano Castro habló de la posibilidad de convertirse en padre, junto a su novia, Flor Vigna. Este sábado, Sabrina Rojas, su exesposa y la madre de sus dos hijos menores Fausto y Esperanza, se refirió al tema, en diálogo con el programa Agarrate Catalina. “Cada tanto, en la prensa me embarazan. Es como un deseo. Hace poco me escribió una periodista para preguntarme y le respondí que no, que ni cerca. Es todo un tema, porque desde el deseo una lo imagina y es muy hermoso, pero cuando caigo en la realidad, la verdad es que tengo dos hijos con los que estamos acomodándonos, hace poco tiempo que me separé. Tienen 8 y 9 años. Son chicos y yo soy grande, y eso me genera una revolución, porque el tiempo corre”, expresó primero, sobre su propio deseo de ser madre.

Luego, se deshizo en elogios para con su pareja: “Él es un ser muy hermoso. A los pocos días de haberlo conocido, al escucharlo hablar con su sobrino o con sus hermanas, me di cuenta de que es una persona que tiene que ser papá. Realmente no sé cómo llegó a los 42 sin haber tenido un hijo. Es un gran padrastro. De verdad lo digo. A pesar de que esa palabra a veces suena como fea, pero lo digo de una manera graciosa. No sé qué puede suceder de acá al futuro, pero sé que él es un hermoso compañero y que mis hijos, si llegáramos a pasar toda la vida juntos, van a crecer también con él”.

Como ejemplo de los vínculos fuertes que pueden establecer los niños con las parejas de sus padres, explicó: “Yo tengo un hermano que se enamoró de una mujer que no puede tener hijos y los hijos de esa mujer terminaron siendo como los de mi hermano, a pesar de que no lo sean de sangre”.

“La verdad es que el Tucu de hecho ya está ejerciendo, pero me gustaría que sea papá. Él mismo, cuando charlamos, me lo dice. Hasta ahora no hicimos ningún tratamiento. Tengo 42 años y en mayo cumplo 43. Creo que si llego a los 45 sin que suceda, ahí pensaría en un tratamiento, pero hoy, tranquilamente, podría quedar embarazada, según mis estudios clínicos”, reveló.

La conductora del programa, Catalina Dlugi, le recordó su última conversación al aire con Castro, en la que el actor aseguró que Vigna nunca le pediría que sea padre, porque él quiere seguir siendo novio. “Me parece muy bien que lo tenga tan claro. Es muy bueno estar en pareja y coincidir en el deseo, porque a veces pasar que no se coincide y entonces uno tiene que adaptarse a la realidad del otro”, reflexionó la actriz.

Dlugi le contó, entonces, que Vigna le aseguró que si Castro pasó 12 años con Rojas, es garantía de que es un buen hombre. “¡Es un montón! Yo una vez que me abro, no recomiendo a nadie... Que cada uno descubra y haga su recorrido como yo lo hice en esos 12 años. Además, cada uno con otra pareja puede modificar, cambiar. La vida es prueba y error. Yo transité 12 años de una manera que no tiene por qué ser de la misma forma en que la transite ella. Cada pareja es un mundo. Una vez que solté, yo no estoy para decir ‘quedate ahí’ ni ‘salí de ahí’. No digo nada. Que cada uno experimente lo que quiera”, indicó.

Volviendo a su nueva relación, que comenzó en 2019, señaló: “Lo que estoy viviendo con el Tucu es totalmente nuevo. Es posible que me haya cruzado antes con alguien así, pero cuando una es muy joven no logra registrar algunas cosas. Y en mi madurez, haberme cruzado con alguien así, tan sano en todos los sentidos, y que mis hijos se enamoren de él y él de mis hijos, hace que me sienta bendecida”.

“Después, en nuestra vida cotidiana, tampoco somos la pareja perfecta ni los Ingalls. Tenemos mil diferencias, porque nuestras rutinas son distintas y por cosas de la vida, pero él tiene una base muy hermosa y todas las personas que lo conocen profundamente saben que es un ser muy sano, con sentimientos y pensamientos sanos, con cero rebusque... Y, hoy por hoy, cruzarte en la vida con una persona así no es algo que suela ocurrir”, afirmó.

Por último, se refirió al apoyo de López a su compañera en la conducción del programa televisivo Es por ahí, Julieta Prandi, luego de que la modelo definiera a la relación con su ex, Claudio Contardi como “el infierno en la tierra”: “Él es un hermoso compañero de trabajo y además es el único hijo varón. Tiene un registro muy hermoso del feminismo. Todos tenemos que deconstruirnos en algún punto, pero él ya lo hizo hace mucho tiempo. Yo naturalizaba algunas cosas y ahora me doy cuenta de que no estaban bien, pero él, de por sí, tiene una mirada muy hermosa sobre la mujer. Entonces, siempre que haya una mujer a la que le esté sucediendo algo, va a estar a su lado.

LA NACION