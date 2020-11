El británico contó cómo fue el proceso que lo llevó a definirse

El cantante británico Sam Smith, quien se define a sí mismo como una persona no binaria, ha hablado en el programa This Morning de la CBS de las dificultades que debió enfrentar tras sincerarse públicamente respecto a su identidad de género.

En una charla con el presentador Anthony Mason con motivo del lanzamiento de su tercer disco, Love Goes, Smith hizo un repaso de su vida en este sentido. "Crecí en un pueblo sin acceso a personas queer y espacios queer hasta los 19, 20. Así que gran parte de mi crecimiento fue como una persona gay y queer", relató.

El artista que en 2014 saltó a la popularidad tras su éxito internacional "Stay with Me", contó que 2019 fue para él un año de "lucha" constante con su salud mental. "Por primera vez, comencé a tener ataques de pánico y a sentir ansiedad. Y creo que eso es porque realmente estaba enfrentando mi situación", valoró en relación al momento en que decidió ser transparente respecto a sus sentimientos.

"Las personas queer de todo el mundo no nos identificamos dentro de esos dos lugares. El género, para mí, no ha sido más que traumatizante y desafiante a lo largo de mi vida. Simplemente me siento como yo mismo. No me siento como un hombre, básicamente", subrayó.

"Honestamente, no puedo expresar cuánto coraje se necesita para asumirlo", dijo Smith. "Fue muy difícil. No estaba preparado para la cantidad de burlas y la intimidación, en realidad, que he experimentado, para todos los comentarios y el tipo de cosas ante las que tengo que responder y atravesar todos los días. Es muy intenso", agregó.

Sin embargo, hoy considera que las cosas para él han cambiado en este sentido. "Todo va mejor ahora, mucho mejor. Después de poder hablar sobre mi expresión de género, siento que me he quitado ese peso. Y ser una figura pública a veces lo hace más difícil, pero luego siempre vuelvo a la música y a cómo me siento con ella. La gente, por suerte, todavía quiere escucharme cantar, así que eso es lo que me ayuda a superarlo todo", expresó.

