Samantha Ware dio detalles del maltrato que recibió por parte de Lea Michele

Cuando Samantha Ware se incorporó a la sexta temporada de Glee tenía 23 años y un prometedor recorrido por el teatro musical . Había formado parte de los elencos de El Rey León , The Book of Mormon y Hamilton , pero sabía que la visibilidad que podía brindarle su participación en la exitosa serie podría ser decisiva en su carrera. Sin embargo, más allá de su desempeño y de las críticas, sus días en el set se convirtieron en una pesadilla .

Así lo hizo saber la semana pasada, cuando en respuesta a tuit de Lea Michele condenando la muerte de George Floyd y el racismo, le recordó a la estrella juvenil el maltrato al que la sometió por aquellos días . Sus palabras sirvieron como disparador para que varios de sus excompañeros dieran a conocer, también, sus malas experiencias con la actriz que personificaba a Rachel. Y si bien Michele ensayó un pedido de disculpas, la polémica parece no tener fin .

Este jueves, Ware brindó una entrevista a Variety en la que dio detalles de su mala relación con Lea. "Comenzó desde el primer día, cuando intenté presentarme. No fue gradual. Tan pronto como decidió que no le caía bien, fue muy evidente", rememoró la actriz. Y marcó el momento exacto en el que comenzó el maltrato: "Fue después del primer musical de la serie en el que participé, 'Tightrope", de Janelle Monáe. Allí comenzaron las miradas, los comentarios en voz baja y la extraña agresividad pasiva".

Aquella actitud dejó de ser pasiva cuando, según cuenta Ware, Michele la amenazó con dejarla sin trabajo frente a extras, bailarines y miembros del elenco. "Cuando estás filmando una escena, a veces la cámara te enfoca y otra no, pero todavía tenés que mantenerte en escena", explicó Ware sobre el episodio que desencadenó la amenaza. "La cámara no estaba sobre nosotros, así que en ese momento podíamos relajarnos un poco y no dar el máximo rendimiento. Pero, aparentemente, estaba haciéndome la tonta cuando la cámara no estaba sobre mí, y ella lo tomó como una falta de respeto hacia ella", concluyó.

Si bien ni el director del episodio ni la producción hicieron ningún comentario sobre lo ocurrido, su colega sí la llamó y la retó. "Esperó hasta que terminara la escena; se paró en medio del escenario e hizo un gesto de 'vení acá', como lo hace una madre con su hijo", recuerda Ware. "Vení ahora mismo", le exigió, pero Ware se negó, porque se sintió humillada frente a todo el equipo. "Fue en ese momento en el que decidió amenazar mi trabajo y dijo que llamaría a Ryan Murphy -el creador del programa- para que me despidiera", indicó.

"Las acciones de Lea no eran nada nuevo, así que supongo que para todos era algo normal, por eso mi caso no parecía tan importante", entiende Ware, que reconoce no haber hablado sobre este incidente con la producción. "Recuerdo el primer día que hablé y desafortunadamente nadie hizo nada. Simplemente lo ignoraron, como diciendo 'ella es así'. Nadie le puso un freno, lo cual es un problema porque estaban ayudando a perpetuar este abuso", analizó.

Después de aquella amenaza, Ware dice haberse sentido aterrorizada: "Da miedo. Durante toda la semana pensé que en cualquier momento iba a recibir un correo informándome que no formaría parte de los últimos tres episodios o que no podría participar más de un musical".

"Cuando traté de hablar con ella sobre lo que había ocurrido, me dijo que cerrara la boca, que yo no merecía tener ese trabajo. Me recordó que ella era la reina. Y aquí está la cosa: entendí completamente eso, y estaba lista para decir: 'Este es tu show. No estoy aquí para ser irrespetuosa'. Pero en ese momento, ya se había perdido el respeto y ella solo estaba abusando de su poder", explicó.

La actriz recordó, también, cuando se produjo la frase en la que hizo referencia en la respuesta al tuit de Michele. "Fue durante una proyección privada en el set. Me reí mientras veía una escena y fue entonces cuando me dijo: 'Voy a cagar en tu peluca'. Algunos se rieron y otros resoplaron. Fue mortificante. Ella solo quería avergonzarme. Todos la escuchaban, pero nadie salía a hacerle frente", aseguró.

Ware explicó, además, qué fue lo que la llevó a responder el tuit de su excompañera: "Cuando tuiteás, 'Las vidas de los negros importan', eso significa que comprendés lo que significa ese hashtag, pero está claro que en su caso no fue así. ¿Lea sabe qué es una microagresión? No lo sé. Todo lo que hizo su disculpa fue afirmar que no ha aprendido nada . ¿Estoy llamando a Lea racista? No. ¿Lea tiene tendencias racistas? Creo que Lea sufre un síntoma de ser parte de una industria que se adapta a los blancos", indicó.