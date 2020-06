Samantha Marie Ware vs Lea Michele

5 de junio de 2020

Lea Michele se ha visto envuelta en una gran polémica a raíz de la declaraciones de una de sus compañeras en la serie Glee. Tras los mensajes de la actriz en Twitter por la muerte de George Floyd a manos de un policía , su compañera Samantha Marie Ware no dudó en cargar contra ella y tacharla de hipócrita.

"¿Recuerdas cuando hiciste mi primera aparición de televisión un infierno? Porque nunca lo olvidaré. ¡Creo que dijiste a todos que si tuvieras la oportunidad te 'cagarías en mi peluca'! Entre otras microagresiones traumáticas que me hicieron plantearme una carrera en Hollywood", escribía la actriz. Unas acusaciones que apoyaron más compañeros de Ware para censurar la actitud de Lea Michele.

Días después, la protagonista de Glee decidió responder a sus compañeros explicando que ahora mismo está pasando por una situación delicada debido a su embarazo: "Una de las lecciones más importantes de las últimas semanas es que necesitamos pararnos a escuchar y aprender las perspectivas de los demás, así como el papel que hemos tenido o cómo podemos ayudar a arrojar luz sobre las injusticias a las que se enfrentan".

Además Michele aseguró que no recuerda haber actuado de esa manera: "Aunque no recuerde el haber dicho eso y nunca he juzgado a otros por el color de su piel o sus circunstancias, ese no es lo importante. Lo que importa es que claramente actué de una manera que hizo daño a los demás", y añadió: "Si mi posición y perspectiva de privilegiada fueron lo que hizo que fuera percibida como insensible o inapropiada en ocasiones, o si fue simplemente mi inmadurez y el ser innecesariamente difícil, pido perdón por mi comportamiento y por cualquier daño que haya causado".

Un perdón que no ha convencido a Samantha Marie Ware que ha arremetido en su perfil de Twitter con un claro "¿percepción?" y un link para donar dinero en GoFundMe para la familia de James Scurlock, asesinado en Omaha, Nebraska, durante las protestas por George Floyd.