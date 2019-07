Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de julio de 2019 • 17:51

Después de dos semanas internado, finalmente Santiago Bal fue dado de alta. La noticia la confirmó su hijo, Mariano Bal, quién habló en exclusiva con LA NACION. "El viejo ya está en la casa de Carmen, recién lo llevé", reveló.

"Lo busqué hace un rato, estaba muy contento de poder estar en la casa de ella, y se que ahí se va a poner bien. Tiene que recuperar fuerzas, el resto ya está solucionado y lo que falta sanar, está controlado con medicación", explicó el mayor de los hijos del productor. "Hay Santiaguito Bal para rato", agregó feliz.

Bal estuvo internado casi dos semanas en el IMAC (Instituto Médico de Alta Complejidad), en dónde fue tratado por una infección pulmonar que lo mantuvo en terapia intensiva para recibir los cuidados necesarios.

La noticia del alta la había anticipado su hija, Julieta, esta mañana en Confrontados, en Canal 9. "Hoy papá vuelve a casa", contó la actriz durante la emisión del programa. Padre e hija, se sabe, han tenido varios desencuentros, pero la actriz fue a verlo en estos días y hubo reconciliación. "Estoy tranquila después de tantas idas y venidas. De mi parte está todo bien, ya hablé todo, no tengo pendientes", aseguró Julieta.

Julieta Bal habla sobre el alta de su padre y su reconciliación - Fuente: Canal 9 04:13

Video

"Entré a verlo con barbijo y delantal y no me reconoció al principio. Me preguntó quién era, y se puso muy contento. Me sorprendió su actitud y la alegría con la que me recibió, porque sabía que estaba enojado conmigo. Cuando siento que puedo hacer algo, lo hago y y voy a verlo. Carmen, Federico y mi papá se enojan a menudo pero, de verdad, yo no tengo enojo. Soy humana y hay cosas que me duelen, pero está todo bien. El reencuentro fue gracioso", sonrió, recordándolo.

Julieta también contó que tiene muy buena relación con Mariano. "Cuida a mi papá todo el tiempo, porque desde que tengo uso de razón, mi viejo siempre está enfermo. Y Carmen sigue dando su vida por mi viejo. Estoy acostumbrada a que me echen en cara cosas pero me da lo mismo. Yo no cuido a mi papá pero sabe que si me necesita, estoy. Por otra parte, es cierto que no he estado nunca ni él tampoco", marcó respecto del vínculo que une a padre e hija. "Esta es nuestra relación porque no hubo un día a día. Es así y a esta altura de mi vida, no vale la pena seguir evaluando y analizando. No tengo que rendirle cuentas a nadie de lo que hago y dejo de hacer".