Sarah Jessica Parker, feliz por sus 23 años de matrimonio con Matthew Broderick

Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick recorrieron un "largo camino" y la llevan 23 años de matrimonio Crédito: GROSBY GROUP

Europa Press Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de mayo de 2020 • 10:30

Sarah Jessica Parker cumplió 23 años de matrimonio con su marido, el actor Matthew Broderick . Feliz por poder celebrar este aniversario junto a su pareja, la actriz de Sex and the city compartió una foto vintage de ambos en su perfil de Instagram.

"13 de mayo de 2020", escribía la intérprete junto a esta imagen en blanco y negro: "23 años. Llevamos un largo camino juntos . X, SJ". Una tierna dedicatoria que celebra todos los años de amor de la pareja.

Sarah Jessica y Matthew Broderick son uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood . En 1997 unieron sus vidas en una romántica ceremonia celebrada en Manhattan, más tarde llegaron sus tres hijos: James de 17 años y las gemelas de 10 años Marion y Tabitha.

Parker y Broderick atravesaron algunas dificultades en su largo matrimonio, pero supieron seguir adelante y superar las crisis, incluso una que pareció definitiva en 2008 cuando a él lo encontraron in fraganti con una joven. "Las relaciones son difíciles. Siempre he sentido que quería invertir más en ella. Lo amo y creo que es brillante. Estoy segura de que yo a veces le molesto porque él a veces me molesta. Pero estoy enormemente orgullosa de la persona que es", dijo en esa oportunidad la actriz.

Después de sus años de gran exposición por el éxito de la serie Sex and the city y de ampliar su abanico laboral al mundo de la moda, ahora la actriz prefiere estar más enfocada en su familia. "Adoro cenar con mi esposo. Me encanta estar con amigos, compartir una comida, esa puede ser una parte favorita del día. Ser madre es mi nueva identidad. Entiendo que soy actriz y que muchos me conocen como tal, pero mis momentos favoritos son cuando acuesto a mis niños por la noche o les doy el desayuno por la mañana", dijo.