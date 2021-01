Sarah Jessica Parker vs Kim Cattrall: de amigas a enemigas públicas Crédito: The Grosby Group

La noticia de que Sex and the City regresará a la pantalla chica alegró a los millones de fanáticos de la serie, que desde hace algunos años estaban esperando que esto suceda. Sin embargo, en medio de tanta felicidad y nostalgia, hay un dejo de tristeza por un personaje que no será parte de la historia: Samantha Jones.

Las recurrentes peleas entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall desgastaron tanto la relación laboral que la rubia no será parte de esta nueva entrega, que se podrá ver por la plataforma HBO Max y contará la vida y las andanzas de Carrie Bradshaw (Parker), Charlotte York (Kristin Davis) y Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) en sus cincuenta. Pero, ¿qué fue lo que pasó entre las actrices para llegar a este punto?

En 2004, durante una entrevista en el programa Friday Night, conducido por Jonathan Ross, Cattrall admitió por primera vez que una de las razones por la que la serie había llegado a su fin era el dinero. "Sentí que después de seis años era hora de que todas nosotras participáramos de las ganancias de Sex and the City", expresó.

Al hablar de "todas nosotras", Cattrall hacía referencia a ella, Nixon y Davis. A diferencia de sus compañeras, Parker cobraba regalías como productora ejecutiva, título que obtuvo durante la segunda temporada de la ficción y que marcaba una diferencia entre sus ingresos y el del resto de las protagonistas. Este reclamo de la actriz no le cayó bien a ningún miembro del elenco, razón por la cual comenzaron los roces entre las mujeres.

Mientras Parker trataba de acallar los rumores de peleas, Cattrall estaba dispuesta a exponer su versión de los hechos y marcar las diferencias que había dentro del estudio. "¿Somos mejores amigas? No, somos actrices profesionales y tenemos nuestras propias vidas separadas las unas de las otras", explicaba durante la alfombra roja de los premios Emmy en el año 2004, desmintiendo a Sarah Jessica que había asegurado días antes que todas se llevaban bien. "Honestamente, somos todas amigas y desearía poder ver más a Kim. Ella mencionó algo del dinero, pero nadie debería hablar mal de su persona por eso", fueron sus palabras.

En junio de 2008, antes del lanzamiento de la primera película basada en la serie, Cattral dio una entrevista a la revista Marie Claire haciendo un mea culpa por sus declaraciones pasadas y aclarando que no se fue por dinero sino por otras razones. "Hace cuatro años yo estaba atravesando un divorcio doloroso y público, la serie estaba llegando a su fin y mi padre había sido diagnosticado con demencia. Sentí que era tiempo de estar con mi verdadera familia. Hace un año y medio, cuando me mandaron el guion de la película, me sentí fuerte como para volver a ponerme en la piel de Samantha", explicó.

La armonía entre las mujeres se mantuvo a lo largo del lanzamiento del primer largometraje y durante los comienzos de las grabaciones del segundo. Sin embargo, en 2009, los rumores de peleas comenzaron a reflotar. Según el New York Post, las dos actrices no se hablaban en el set, lo que generaba un ambiente muy incómodo para todos.

A pesar de que durante años las cuatro protagonistas negaron la tensión y las peleas en el set, Cattrall no estaba muy contenta con el proyecto. Cuando la actriz se negó a participar de la tercera película, el Daily Mail publicó un artículo alegando que habría puesto condiciones de diva para "someterse" a un nuevo film de la saga, algo que ella desmintió declarando oficialmente una guerra con su compañera.

"Hace un año que estoy diciendo que no me interesa participar. Nunca pedí dinero, nunca pedí ningún proyecto. Que me consideren una especie de diva es algo totalmente ridículo", se defendió. También contó que se comunicó con los productores y que no quedó nada contenta con esa conversación. "Y es aquí donde debo decir que la gente de Sex and the City y específicamente Sarah Jessica Parker no fueron muy amables conmigo".

Una pelea que se volvió pública

Con el correr de los años, las diferencias entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall se volvieron públicas Crédito: The Grosby Group

Las diferencias entre Parker y Cattrall volvieron a hacerse públicas en 2018. Cuando Chris, el hermano de Kim apareció muerto, Sarah Jessica acudió a las redes sociales para mandarle sus condolencias. "Mi queridísima Kim, mi amor y más sentido pésame tanto a ti como a los tuyos, y toda la suerte a tu amado hermano", escribió la exprotagonista y productora de Sex and The City.

Este gesto no le cayó muy bien a su excompañera, quien utilizó el mismo medio para expresar su enojo. "No necesito tu amor o apoyo en este trágico momento, Sarah Jessica Parker", expresó en sus redes sociales. "Hoy mi mamá me preguntó: '¿Cuándo esa hipócrita de Sarah Jessica Parker te dejará en paz?'. Tus continuas menciones hacia mí son un doloroso recordatorio de cuán cruel fuiste y sos conmigo. Quiero dejarte algo en claro (en caso de que no lo haya hecho ya): no sos mi familia. Así que estoy escribiendo esto para decirte, una vez más, que dejes de explotar nuestra tragedia familiar para intentar restaurar tu imagen de 'chica buena'", agregó.

En julio de 2019, cuando le consultaron si existía la posibilidad de volver a la serie, la actriz que personificaba a Samantha Jones fue muy contundente. "Nunca más. Es un 'no' de mi parte", dijo. "Aprendés lecciones de la vida, y mi lección es que tengo que trabajar con buenas personas y tratar de que el trabajo sea divertido", afirmó sin mencionar explícitamente a su colega.

Esta determinación se terminó de confirmar este lunes, después de que se anunciara el regreso de la serie pero sin su participación. Si bien Cattrall todavía no dijo nada al respecto, Parker le respondió a algunos seguidores que cuestionaron la ausencia de la querida Samantha.

"Feliz de verte de regreso, pero extrañaré a Kim y a Samantha", escribió un fanático. "Nosotros también lo haremos. La amamos tanto", respondió Parker. La actriz también volvió a desmentir tener algún problema con su colega cuando otro seguidor aseguró que a ella "no le gustaba" Cattrall. "No. No me desagrada. Nunca he dicho eso. Nunca lo haría. Samantha no es parte de esta historia. Pero ella siempre será parte de nosotros. No importa dónde estemos o lo que hagamos", afirmó dando por cerrado el tema, al menos por ahora.

