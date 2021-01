La pelea pudo más: Sex and the City vuelve, pero sin Kim Cattrall Crédito: IMDB.com

Sex and the City regresa a la pantalla chica, según informa Variety, con parte de su elenco original: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis. La gran ausente de este reencuentro será Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones en la serie original, y que tiene una gran enfrentamiento desde hace años con Parker.

La ficción regresa para contar la vida y las andanzas de Carrie Bradshaw (Parker), Charlotte York (Davis) y Miranda Hobbes (Nixon) en sus cincuentas. Amor, amistad, conflictos serán una constante en este regreso que contará con 10 capítulos, de media hora cada uno. Además, el revival tendrá a las tres protagonistas como productoras ejecutivas, junto con Michael Patrick King.

La serie comenzará su producción este otoño y podrá verse por la plataforma HBO Max, que estaría disponible en la Argentina y el resto de América Latina durante el transcurso de este año. Por el momento, no hay una fecha de estreno definida.

Con algunos adelantos en sus cuentas de redes sociales, las tres actrices habían estado dando pistas de lo que se venía. Hasta que el pasado domingo compartieron un pequeño video con imágenes de la Gran Manzana y una pantalla de computadora en la que pueda leerse frases como "Y así." y "La historia continúa.", y se escucha la voz en off de Parker: "No pude evitar preguntarme, ¿dónde están ahora?".

"Crecí con estos personajes y no puedo esperar a ver cómo ha evolucionado su historia en este nuevo capítulo, con la honestidad, la conmoción, el humor y la ciudad amada que siempre los ha definido", expresó a través de un comunicado Sarah Aubrey, directora original de contenido en HBO Max.

Sex and the City fue creada por Darren Star y está basada en el libro homónimo, de Candace Bushnell (1997). La serie se estrenó en HBO en 1998 y duró seis temporadas hasta 2004. Más tarde se hicieron dos películas (Sex and the City, en 2008, y Sex and the City 2, en 2010). Y hubo hasta una precuela protagonizada por Anna Sophia Robb (The Carrie Diaries, 2013).

Esta ficción no es la única en la que están trabajando desde HBO Max para traer nuevamente a la vida: también está en proceso el regreso de populares series como Gossip Girl y True Blood.

La disputa entre Cattrall y Parker

La disputa entre Cattrall y Parker

Pese a que nunca se hicieron públicos los motivos del distanciamiento entre ellas, sí existieron varias manifestaciones públicas por parte de Cattrall que dejaron bien en claro su intención de no volver a compartir trabajo con Parker.

"Nunca más. Es un 'no' de mi parte", decía la actriz de Mannequin en julio de 2019, cuando rondaba la idea de una reunión del elenco de Sex and the City para una tercera entrega cinematográfica. "Aprendés lecciones de la vida, y mi lección es que tengo que trabajar con buenas personas y tratar de que el trabajo sea divertido", sumaba por entonces.

Un año antes, Parker había enviado sus condolencias en las redes por la muerte del hermano de Cattrall y obtuvo una dura respuesta por parte de ella: "No necesito tu amor ni tu apoyo en este momento trágico. Mi mamá me preguntó hoy '¿Cuándo te dejará en paz @sarahjessicaparker, esa hipócrita?' Tu continuo contacto es un doloroso recordatorio de lo cruel que realmente eras antes y ahora".

"Tú no eres mi familia", escribió Cattrall en ese mismo posteo. "No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte una última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu personaje de 'buena chica'".

