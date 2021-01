Sex and the City regresa a la pantalla chica con parte de su elenco original: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis. La gran ausente de este reencuentro será Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones en la serie y que tiene un gran enfrentamiento desde hace años con Parker Crédito: IMDB.com

Sex and the City regresa a la pantalla chica con parte de su elenco original: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis. La gran ausente de este reencuentro será Kim Cattrall, que tiene un gran enfrentamiento desde hace años con Parker.

La ficción regresa para contar la vida y las andanzas de Carrie Bradshaw (Parker), Charlotte York (Davis) y Miranda Hobbes (Nixon) en sus cincuentas. Amor, amistad y conflictos serán una constante en esta vuelta que contará con 10 capítulos, en los que no estará presente Samantha Jones (Cattrall).

Pese a que nunca se hicieron públicos los motivos del distanciamiento entre ellas, sí existieron varias manifestaciones públicas por parte de Cattrall que dejaron bien en claro su intención de no volver a compartir trabajo con Parker.

"Nunca más. Es un 'no' de mi parte", dijo la actriz de Mannequin en julio de 2019, cuando rondaba la idea de una reunión del elenco para una tercera entrega cinematográfica de Sex and the City. "Aprendés lecciones de la vida, y mi lección es que tengo que trabajar con buenas personas y tratar de que el trabajo sea divertido", sentenció.

Ahora, fue el turno de Parker, de 55 años, que intentó explicar a los fanáticos el por qué de la ausencia de Cattrall. En su cuenta de Instagram, la actriz que interpreta a Carrie Bradshaw en la serie manifestó que no tenía más que amor por la artista y el personaje que encarnó, Samantha Jones.

Parker compartió el pasado domingo un video en el que se ven imágenes de la Gran Manzana y una pantalla de computadora en la que puede leerse frase "Y así... La historia continúa", mientras se escucha la voz en off de Parker que dice: "No pude evitar preguntarme, ¿dónde están ahora?".

Varios usuarios comentaron la publicación de la actriz y dejaros sus opiniones. "Feliz de verte de regreso, pero extrañaré a Kim y a Samantha", escribió un fanático. "Nosotros también lo haremos. La amamos tanto", respondió Parker.

Cuando otro usuario también comentó que extrañaría a Samantha Jones, Parker contestó: "Ella siempre estará con nosotros. Estamos muy emocionados".

Además, la actriz rechazó los rumores de una disputa entre ambas al responder el mensaje de una fanática que aseguró que a ella "no le gustaba" Cattrall. "No. No me desagrada. Nunca he dicho eso. Nunca lo haría. Samantha no es parte de esta historia. Pero ella siempre será parte de nosotros. No importa dónde estemos o lo que hagamos", afirmó Parker.

La antigua disputa entre Cattrall y Parker que tiene varios episodios

En 2018, Parker había enviado sus condolencias en las redes sociales por la muerte del hermano de Cattrall y obtuvo una dura respuesta por parte de ella. "No necesito tu amor ni tu apoyo en este momento trágico. Mi mamá me preguntó hoy '¿Cuándo te dejará en paz @sarahjessicaparker, esa hipócrita?' Tu continuo contacto es un doloroso recordatorio de lo cruel que realmente eras antes y ahora", escribió.

"Tú no eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte una última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu personaje de 'buena chica'", escribió Cattrall en esa misma respuesta.