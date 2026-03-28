Se odiaron en el set del film de terror más exitoso y hoy conforman una de las parejas más queridas y estables de Hollywood

A fines de los años 90, Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. formaban parte de la nueva generación de estrellas jóvenes de Hollywood. Fue en 1997, durante el rodaje de la película de terror Sé lo que hiciste el verano pasado, donde sus caminos se cruzaron por primera vez. Sin embargo, al principio la tensión entre ellos era evidente y apenas se dirigían la palabra.

Freddie Prinze Jr. y Sarah Michelle Gellar en la película que se conocieron: Sé lo que hicieron el verano pasado (Foto: captura)

El propio actor reconoció tiempo después, en diálogo con la revista People, que en aquel entonces “no se llevaban bien”. Las largas jornadas de trabajo y las diferencias en sus personalidades generaron una distancia que parecía difícil de revertir. Pero todo dio un giro cuando compartieron un momento juntos en el gimnasio. “Un día la llevé al gimnasio. Charlamos durante el trayecto y resultó ser una chica genial”, recordó Prinze Jr.

Durante los años siguientes, los intérpretes se volvieron grandes amigos y ninguno de los dos tenía expectativas románticas con el otro. Después de cuatro años de cruzarse en juntadas con amigos, una noche uno de los invitados a la reunión les falló y decidieron salir solos. Esta experiencia les hizo dar cuenta que compartían muchas más cosas en común y que existía una chispa a la que nunca le habían dado importancia.

Fotos del antes y el después de su relación compartidas por Sarah Michelle Gellar (Foto: Instagram @sarahmgellar)

“Éramos amigos desde hacía mucho tiempo. Habíamos cenado juntos muchas veces. Íbamos a ir con otra persona, pero la tercera no pudo venir y decidimos ir de todas formas. Éramos solo dos personas cenando y poniéndonos al día. Tuvimos un largo viaje en coche y una larga cena, y simplemente surgieron las cosas”, recordó Sarah Michelle Gellar, en una charla con el medio estadounidense mencionado.

En el año 2001, sus fans quedaron enloquecidos al conocer que se habían comprometido. A su vez, un año más tarde ambos fueron convocados para participar en la película infantil Scooby-Doo, donde hicieron de pareja interpretando a Fred y Dafne. En el año 2002 los novios dieron el “sí” en una soñada boda frente a las costas de México. De esa manera, para el lanzamiento de Scooby-Doo 2, que se dio en el 2004, ya lucían sus anillos de compromiso en la alfombra roja.

La pareja se casó en México en el resort El Careyes (Foto: Instagram @sarahmgellar)

Durante gran parte de su relación, Sarah y Freddie decidieron mantenerse fuera de los escándalos y hacer público muy poco de su intimidad. En 2009, una fuente cercana le informó a People que la pareja esperaba su primera hija, Charlotte Grace Prinze, y en el año 2012, llegó al mundo el segundo, Rocky James Prinze.

El secreto oculto detrás de sus casi 30 años de relación

Si bien en todas sus apariciones públicas parecen salidos de una película de Disney, los propios actores reconocieron que sus diferencias fueron el motor para seguir apostando a la familia que conformaron. “Sarah y yo somos como el día y la noche, y por eso siempre hemos sido una buena pareja y hemos tenido una buena relación, porque todo lo que a mí no me gusta, a ella se le da muy bien, y todo lo que a ella no le gusta, a mí se me da muy bien”, bromeó Freddie Prinze Jr.

Una de las tareas del hogar que más odia realizar Sarah es cocinar; es por eso que, desde que se conocieron, quien se encarga de tener la mesa lista es Freddie. Una actividad que lejos de cansarlo, le divierte muchísimo. “Mi madre era chef y aprendí a cocinar, y me casé con alguien que no sabía cocinar. Así que soy indispensable. Ella me necesita para vivir y mantenerse”, explicó entre risas la estrella de Hollywood en una entrevista con el programa australiano The Kyle & Jackie O Show.

Poder reconocer sus virtudes y defectos fue lo que los ayudó a superar las dificultades de su relación (Foto: Instagram @sarahmgellar)

Aunque Sarah no lleva adelante la cocina en casa, es la encargada de poner las reglas. Para la actriz fue sumamente importante desde que se enteró que estaba embarazada poder preservar la identidad de sus niños y aun hoy, que ya tienen 17 y 14 años, sigue cuidándolos de los paparazzis. Incluso, los menores no poseen redes sociales públicas ni se conocen fotos de sus caras.

“Nuestras reglas son probablemente más estrictas que las de la mayoría. Nuestros hijos no tienen redes sociales. Solo se les permite mirar cuando se trata de nuestros teléfonos. Creo que los niños necesitan saber cuáles son sus limitaciones y, de hecho, se desarrollan mejor en ese entorno. No somos malos, no somos innecesariamente estrictos, pero tenemos reglas”, explicó la actriz en la serie sobre crianza de Yahoo! titulada: Life, So Mini Ways.

La dedicatoria de cumpleaños de Sarah a Freddie en Instagram (Foto: Instagram @sarahmgellar)

Actualmente, Sarah y Freddie suelen compartir gran cantidad de posteos conjuntos en sus redes sociales donde se recuerdan lo mucho que se aman. El pasado 8 de marzo, con motivo del cumpleaños número 50 de su marido, la estrella de Buffy, la cazavampiros escribió en Instagram: “Feliz cumpleaños, @realfreddieprinze. La edad es simplemente la cantidad de años que el mundo ha tenido el placer de disfrutar de ti. Y nadie te ha disfrutado más que yo”. A su vez, sumó fotos de su divertido festejo en casa.