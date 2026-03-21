La triste despedida de Sarah Michelle Gellar a Nicholas Brendon, su compañero en Buffy, la cazavampiros

La muerte de Nicholas Brendon, el actor que alcanzó fama mundial al encarnar a Xander Harris durante las siete temporadas de Buffy, la cazavampiros, generó un profundo impacto en la industria del espectáculo internacional. El intérprete de 54 años, falleció este viernes 20 de marzo mientras dormía, según informó su familia a través de un comunicado difundido en su cuenta personal de Instagram. En medio de la consternación generalizada, su excompañera de elenco y protagonista de la serie, Sarah Michelle Gellar, utilizó sus redes sociales para dedicarle un sentido y conmovedor adiós que emocionó a los seguidores de la ficción.

En un mensaje cargado de introspección, Gellar escribió una reflexión profunda sobre la naturaleza del éxito y la invisibilidad detrás de las cámaras. Para comenzar, en su cuenta personal de Instagram (@sarahmgellar), citó una frase de su compañero: “Ellos nunca sabrán lo difícil que es ser el que no es elegido. Vivir tan cerca del centro de atención y nunca entrar en él. Pero yo lo sé. Veo más de lo que nadie se da cuenta, porque nadie me está mirando”. Con estas palabras, la actriz no solo honró la memoria de su colega, sino que también reconoció el papel fundamental que Brendon cumplió en la dinámica del grupo. Finalmente, cerró su mensaje con un tributo directo a su amigo: “Te vi, Nicky. Sé que estás en paz, en esa gran mecedora en el cielo”.

Sarah Michelle Gellar se encargó de despedir a Nicholas Brendon, quien fue su compañero más leal en Buffy, la cazavampiros Captura Instagram (@sarahmgellar)

La familia de Brendon, al confirmar la muerte por “causas naturales”, resaltó la faceta artística que el actor desarrolló en sus últimos años. En el comunicado oficial, expresaron: “Estamos desconsolados por compartir el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. Falleció mientras dormía”. Sus allegados destacaron que había encontrado en la pintura una vía de expresión genuina, además de subrayar que su arte era uno de los reflejos más puros de su personalidad apasionada, sensible e incansablemente motivada por crear. La trayectoria del intérprete nacido en Los Ángeles en 1971 quedó marcada para siempre por el estreno en 1997 de la creación de Joss Whedon, donde su trabajó redefinió el arquetipo del “nerd” en la cultura popular.

En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter en 2017, durante el vigésimo aniversario del programa, Nicholas Brendon reflexionaba sobre su huella profesional: “Hay muchos hombres que me dicen: ‘Me hiciste parecer genial siendo un nerd, torpe y divertido’. Me pregunto cuántos bebés hay ahí fuera gracias a que Xander ayudó a la gente a ser más segura en la secundaria”. A lo largo de su carrera, además de su labor en Buffy, participó en producciones como Psycho Beach Party y mantuvo un rol recurrente en la serie Criminal Minds entre 2007 y 2014. Asimismo, fue un defensor activo de la Stuttering Foundation of America, donde volcó su propia experiencia personal para luchar contra la tartamudez.

Brendon compartió elenco en la serie con Michelle Trachtenberg -quien murió el 26 de febrero de 2025-, Prinze, Eliza Dushku y Alyson Hannigan Instagram (@nicholasbrendon)

La vida del actor, sin embargo, estuvo atravesada por desafíos vinculados a la salud mental y el abuso de sustancias, además de problemas físicos recientes, donde está incluido un ataque cardíaco y el síndrome de la cola de caballo, una patología neurológica que requirió varias cirugías de columna. A pesar de estas dificultades, su familia sostuvo que, al momento de su muerte, se encontraba bajo tratamiento y con una actitud optimista hacia el futuro. Su legado perdurará en el recuerdo de sus compañeros y en el cariño de los miles de fanáticos que, hasta el día de hoy, celebran la ficción que protagonizó.