Sarah Michelle Gellar sorprendió con una foto junto a Linda Cardellini, su comapañera de Scooby-Doo

Scooby-Doo fue una de las producciones más icónicas de principios de los 2000, que marcó a toda la generación que creció con las aventuras de Misterio a la Orden. A más de dos décadas del estreno de la versión live-action, la nostalgia se apoderó de las redes sociales gracias a un inesperado reencuentro. Sarah Michelle Gellar revolucionó a sus seguidores con una fotografía junto a Linda Cardellini y el posteo no tardó en volverse viral.

Scooby-Doo, una película en imagen real del año 2002 basada en el dibujo animado del mismo nombre de Hanna-Barbera

Mediante su cuenta de Instagram, donde acumula cinco millones de seguidores, la actriz de 48 años compartió una imagen en la que posó muy sonriente junto a su colega, con un estilo que combinó elegancia y complicidad. “Mirá a quién me encontré”, escribió y arrobó a su compañera.

La foto de Gellar y Cardellini 25 años después (Foto: Captura Instagram/@sarahmgellar)

Gellar optó por un moderno crop top blanco de diseño cruzado y pantalones negros de tiro alto, mientras que Cardellini lució una delicada blusa de encaje con transparencias y una pollera en tono nude. La cercanía entre ambas, quienes se abrazaron para la cámara, reafirmó que el vínculo que nació en el set de filmación de Scooby-Doo se mantiene intacto con el paso de las décadas.

Las actrices, que dieron vida a las inolvidables Daphne Blake y Velma Dinkley, demostraron que su amistad traspasó la pantalla y se sostiene con el paso del tiempo. En la fotografía, se las ve cómplices, un detalle que despertó una ola de comentarios entre los fanáticos de la saga. Muchos recordaron las escenas clásicas de la película de 2002, donde Gellar aportó su destreza en las artes marciales y Cardellini cautivó con su interpretación de la inteligente joven del suéter naranja.

Este reencuentro reavivó teorías y datos curiosos que solo los fanáticos más fieles conocen. Hace poco tiempo, la propia Sarah Michelle Gellar contó que la película de 2002 tuvo una versión original con un tono mucho más adulto. Según reveló la actriz, existió una escena de un beso entre Daphne y Velma que la producción decidió eliminar de la edición final para mantener una calificación apta para todo público. “Hubo un beso real. Siento que el mundo merece verlo algún día”, bromeó en una entrevista reciente.

Sarah Michelle Gellar, Linda Cardellini y Freddie Prinze Jr. en Scooby-Doo: Monstruos sueltos

Además, el guion original, a cargo de James Gunn —actual director de Superman y Guardianes de la Galaxia—, exploraba una dinámica mucho más pícara entre los protagonistas. La química entre Gellar y Cardellini fue tan genuina desde el primer día que los productores no dudaron en darles más protagonismo en la secuela, Scooby-Doo 2: Monstruos sueltos, donde ambas estrellas brillaron con luz propia.

Carreras marcadas por el éxito

A pesar de que pasaron más de dos décadas, ambas actrices lograron despegarse de sus personajes de Misterio a la Orden con proyectos de gran prestigio. Linda Cardellini se consolidó en la industria con papeles en la saga de Avengers, donde interpretó a la esposa de Hawkeye, y con su protagónico en la exitosa serie de Netflix, Dead to Me.

Linda Cardellini en su protagónico en la exitosa serie de Netflix, Dead to Me Netflix

Sarah Gellar en Wolf Pack

Por su parte, Sarah Michelle Gellar, la eterna Buffy, la cazavampiros, tiene una extensa filmografía en su haber, entre la que se encuentra su regresó al género sobrenatural con la serie Wolf Pack. Hasta el día de hoy, se mantiene como una referente indiscutida de la cultura pop de los 90 y 2000.