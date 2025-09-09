Scarlett Johansson incluyó sobrevivientes del Holocausto en su debut como directora

Scarlett Johanson se convirtió por un rato en el centro de atención del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF). La estrella de Hollywood fue la gran protagonista de la velada en su gran debut como directora con el estreno de Eleanor the Great, su ópera prima, y en una charla con un grupo de periodistas reveló que en el elenco del film incluyó a muchos sobrevivientes reales del Holocausto.

Scarlett Johansson presentó su ópera prima Eleanor the Great en el Festival de cine de Toronto. (Photo by Cole BURSTON / AFP) COLE BURSTON� - AFP�

Eleanor the Great cuenta la historia de Eleanor -interpretada por la nominada al Oscar June Squibb-, una mujer que luego de la muerte de Bessie, su mejor amiga y compañera de cuarto se muda de Florida a la casa de su hija en Nueva York. Durante una visita al Centro Comunitario Judío de Manhattan, se abre paso en un grupo de apoyo para sobrevivientes del Holocausto y, una vez adentro, comienza a contar su historia. Sin embargo, no es su vida la que relata sino la de Bessie. La historia llama la atención de Nina, una estudiante de periodismo, quien quiere escribir un artículo sobre ella.

En una charla con la revista People, Johansson reveló que para el film eligió a sobrevivientes reales del holocausto y explicó que lo hizo para poder “compartir sus historias”. “Nunca se trató de elegir sobrevivientes reales. Más bien se trató en todo momento de ver cómo podíamos identificar a las personas que quisieran y pudieran participar”, explicó la actriz. “Tuvimos mucha suerte. Cada vez que encontrábamos a alguien que podía participar, decíamos, ‘¡Sí!, tenemos otro sobreviviente’”, sumó.

Scarlett Johansson posó, orgullosa, con June Squibb, Chiwetel Ejiofor y Erin Kellyman en la alfombra roja de Toronto MATT WINKELMEYER� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“Creo que en este momento hay alrededor 250.000 sobrevivientes vivos. Por supuesto, cada año el número es mucho menor. Pudimos identificar que se trata una comunidad”, continuó la protagonista de Jojo Rabbit. Luego, la directora reveló que Jessica Hecht -quien tiene el papel de la hija de Eleanor- “fue realmente útil para ayudar a identificar a un par de personas” junto a la Fundación Shoah. “Tengo que decir que todo el grupo fue muy paciente”, agradeció.

“No creo que nadie en el grupo haya hecho una película como esa antes”, continuó Johansson con sus reflexiones sobre su primera experiencia como directora. “Realmente estaban comprometidos y escuchando”, sumó, y confesó que los sobrevivientes estaban ansiosos por “compartir sus historias”. “Estaban muy entusiasmados con el catering”, confió entre risas. Antes de su gran estreno en el TIFF el lunes pasado, Eleanor the great fue proyectada en el Festival de Cine de Cannes, donde obtuvo una ovación de pie de cinco minutos.

Johansson y una historia que la identifica

En mayo de este año, en una charla con un periodista de The New York Times, Johansson contó cómo llegó el guion de la película a sus manos. “Tengo una productora llamada These Pictures y recibimos todo tipo de propuestas. No estaba buscando algo para dirigir en ese momento. Lo leí porque me fascinaba que la protagonizara June Squibb, porque me encanta, y la historia me sorprendió mucho. Tenía muchos elementos de películas que me encantan, películas independientes de la década del noventa y principios de la del ochenta. Estaba ambientada en Nueva York, muy enfocada en los personajes. Y el argumento era sorprendente. Me hizo llorar. Inmediatamente llamé a mi socio productor y le dije: ‘Puedo dirigir esto. Sé cómo hacerlo’”, recordó.

“¿Te conmovió específicamente esta historia por tu experiencia familiar?”, le consultó el periodista. “Podía identificarme con la historia del personaje y, por supuesto, me identifico como judía”, reaccionó la actriz. “Tuve una abuela muy formidable a quien estaba increíblemente unida. Ella vive dentro de mí y pienso en ella muy seguido. Era, ya sabes, todo un personaje, y no muy distinta de Eleanor. Podía ser un poco imposible”, explicó sin contener las risas.

El elogio de Squibb

June Squibb elogió a Johansson ANGELA WEISS - AFP

La prolífica actriz y estrella de Nebraska elogió a Johansson en una entrevista que se publicó en mayo en The Hollywood Reporter. “Ella tiene los pies en la tierra”, aseguró Squibb. “Con su conocimiento como actriz, supo de inmediato lo que estaba haciendo, a dónde iba y cómo estaba cambiando todo. Eso es maravilloso porque no se suele tener eso. He trabajado con directores maravillosos que no tienen ese tipo de conocimiento como Scarlett”.