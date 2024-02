escuchar

La popular cantante y compositora Taylor Swift deja su marca en cada lugar que pisa: es una de las artistas más convocantes de la actualidad y sus pasos son seguidos por millones de fans. Y si bien suele estar alejada de las polémicas, durante las últimas horas trascendió un episodio que aunque no la tiene a ella como protagonista, sí encuentra a su padre, Scott Swift, en el centro del conflicto.

La acusación que recae sobre Scott Swift, es la de presuntamente haber agredido físicamente a un fotógrafo australiano de 51 años, durante el pasado martes , a las dos y media de la madrugada aproximadamente. El episodio en cuestión habría sucedido en una terminal de ferris en Sídney.

Ben McDonald, el hombre que se presenta como víctima el episodio, le aseguró al medio Daily Mail que el hecho se produjo cuando ella se bajó de su embarcación, y contó: “Se dirigió hacia los guardias de seguridad, quienes nos abrumaban con sus paraguas sobre nuestras caras, y luego él me atacó” . Más adelante, el fotógrafo aseguró que no hizo nada para provocar ese ataque, y que recibió un golpe que impactó contra el lado izquierdo de su rostro, dejándole marcas que le provocaron dolores. A pesar de eso, el hombre no necesitó de auxilios médicos.

McDonald comentó que desconoce el por qué de ese comportamiento, y concluyó: “Probablemente y por alguna razón, pensó que necesitaba defender a su hija. Pero en 23 años, jamás vi algo así” . Un miembro del equipo de prensa de la cantante le aseguró al portal TMZ que “dos personas se abrieron camino de forma agresiva en dirección a Taylor, y tomaron a un integrante de su equipo de seguridad”, estableciendo la naturaleza hostil del encuentro por parte de los fotógrafos.

De momento, el episodio está siendo investigado por la policía local.

Durante las esperadas presentaciones de la artista en el estadio Monumental, el padre de Taylor protagonizó un recordado momento. “¿Podrán cambiar pulseras con el papá de Taylor y que les dé una púa?”, escribió la influencer Florencia Cagnasso en su cuenta de Instagram, donde compartió un video en el que se muestra a Scott entre los fanáticos de su hija. En el clip se ve cómo el hombre saluda a las chicas, recibe friendship bracelets (brazaletes de la amistad), que son una costumbre en los recitales de la artista, y entrega el accesorio para la guitarra con la imagen de la joven a cambio.

Posteriormente, se difundió en X una serie de videos en los que se muestra a la artista al final del show. Una vez que baja del escenario, tras bambalinas, entre el personal del staff, busca los brazos de su padre, con quien se funde en un largo abrazo, quizás en festejo de la gran recepción que tuvo del público. En primera instancia se confundió a Scott con Travis Kelce, el novio de la cantante, que arribó este viernes al país para ser también su compañía.

Por otra parte, Katy Perry sorprendió a sus seguidores y al mundo entero al publicar una foto con la también intérprete Taylor Swift, después de asistir a uno de sus conciertos de su gira por Sídney. Pero lo que más dio qué hablar es un corto video en el que se ve a Perry cantando el coro de “Bad Blood”, una canción que Swift lanzó en 2015 y en la que supuestamente se refiere a una rivalidad entre ambas.

La historia se remonta a 2012, cuando Katy Perry empezó a salir con el cantante John Mayer, quien había tenido anteriormente una relación con Taylor Swift, de la que la artista salió muy afectada. El conflicto no nació precisamente por él, sino por un trabajo. Meses después, la intérprete de “Anti-Hero” inició una gira para presentar su disco Red, del que formaban parte varios bailarines que antes también habían trabajado con Perry. El tiempo transcurrió y antes de que Swift terminara sus shows, los artistas le dijeron que empezarían un nuevo tour con la intérprete de “Roar”, por lo que los despidieron inmediatamente.

Con el paso del tiempo, la pelea se iba encendiendo y apagando y ninguna parecía ceder ante los supuestos ataques de la otra, hasta que en 2018 Katy Perry envió a Taylor Swift una rama de olivo y una carta a su camarín el día en que la artista iniciaba su gira Reputation Tour. Ante este gesto, la intérprete de “Shake It Off” agradeció en una de sus historias de Instagram.

Por esa razón, es que el reencuentro de ambas estrellas en el concierto de Swift en Sídney causó tanta expectativa y alegría entre los fanáticos. Katy Perry subió la foto de ambas y los videos cantando sus canciones, incluso “Bad Blood”, con el mensaje: “Tengo que ver a una vieja amiga brillar esta noche”.

