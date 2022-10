Se casó Lena Headey, la actriz de Games of Thrones, y hubo reencuentro con parte del elenco de la serie

escuchar

Este fin de semana, el elenco de Games of Thrones estuvo de fiesta y de reencuentro luego de que Lena Headey, quien interpretaba a Cersei Lannister en la popular serie, se casara con su pareja, el actor de Ozark Marc Menchaca.

La ceremonia tuvo lugar el pasado 6 de octubre en el sur de Italia, en la región de la Puglia. Hasta allí viajaron amigos y familiares de la pareja, quienes disfrutaron con ambos de este momento tan especial en sus vidas. Peter Dinklage, Emilia Clarke, Sophie Turner junto a su esposo Joe Jonas, Michelle Fairley y Conleth Hill fueron algunos de los famosos invitados a la boda.

More photos of Lena Headey from her wedding pic.twitter.com/5wUXOOJqFk — Stanning Lena Headey (@stan__lena) October 8, 2022

A través de las redes sociales, los invitados compartieron imágenes de los festejos mostrándole al mundo un poquito de la intimidad del gran día de Headey. En las fotos y videos se pudo ver a las estrellas tomando vino y sonriendo bajo el sol italiano. También se pudo observar el vestido de la novia, un solero blanco con escote en V y espalda al descubierto que decoró con flores en su cabello, el cual llevó suelto.

Scinuà, un restaurante local, también compartió una instantánea de la reunión de los actores de Games of Thrones en la que aparecen Dinklage (Tyrion Lannister), Michelle Fairley (Catelyn Stark) y Conleth Hill (Varys).

Este es el tercer matrimonio de la actriz británica de 49 años, quien se casó con su primer marido y padre de su hijo Wyle, el músico Peter Paul Loughran, en 2007. Tras divorciarse en 2013 volvió a pasar por el altar, esta vez con el director Dan Cadan, con quien tuvo a su hija Teddy en 2015. En 2018 la pareja se separó, y dos años después de eso, la actriz conoció a Menchaca, de 46.

Los actores confirmaron su relación en noviembre de 2020, aunque ya se los había visto pasar tiempo juntos varios meses antes durante el estreno de la adaptación de Stephen King para HBO, The Outsider, en la que Menchaca tuvo un papel importante. Hoy ambos viven en los Estados Unidos. “Es donde están los mejores papeles para ella, además de que tiene una relación que está naciendo con Marc, por lo que no le ve ningún sentido a vivir en el Reino Unido”, comentaba una fuente cercana a Headey al medio The Sun hace un tiempo.

Tras culminar su trabajo en Games of Thrones, Headey prestó su voz para la serie animada de Netflix Masters of the Universe: Revelation; protagonizó la versión inglesa de la serie francesa Rita (que finalmente quedó en un telefilm) y formó parte de la esperada miniserie de HBO protagonizada por Woody Harrelson y Justin Theroux, The White House Plummers, que reconstruye el escándalo de Watergate desde el punto de vista de quienes lo planearon.

Headey, una actriz sensible

Headay ha reconocido en varias oportunidades que tiene una sensibilidad muy especial . Poco después de que terminaran las grabaciones de Games of Thrones, la actriz le contó a Jimmy Kimmel que el último día de rodaje intentó escabullirse antes de que llegaran los discursos finales porque sabía que se iba a quebrar, pero no lo logró: la atraparon en el camino. El resto del elenco y la gente de producción la obligaron a quedarse.

“Sabía que David [Benioff] y Dan [Weiss], los creadores, iban a dar discursos y nos iban a dar los dibujos de los storyboards de nuestros personajes. Y, de repente, me emocioné mucho y traté de bajar rápido las escaleras. Pero no pude, me vieron y se apresuraron a atraparme. Entonces dijeron esas palabras y fue muy conmovedor”, dijo. Además admitió que al momento de despedirse de Cersei en escena fue muy movilizante.

LA NACION

Temas Lena Headey