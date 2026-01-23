La ambiciosa apuesta de Netflix que, para tristeza de sus fans, no tendrá segunda temporada

Las plataformas de streaming se consolidaron como uno de los principales espacios de consumo audiovisual, y Netflix se mantiene como una de las más influyentes gracias a la constante renovación de su catálogo. Sin embargo, esta vez la sorpresa no llegó por un nuevo estreno, sino por una decisión que decepcionó a parte de la audiencia: Los abandonados, la producción cuya primera temporada desembarcó en la plataforma en diciembre, fue cancelada y ya se confirmó que no tendrá segunda parte.

Los abandonados nació como una de las apuestas más ambiciosas de Netflix: reunía a Kurt Sutter, creador de Hijos de la anarquía, con un elenco de peso integrado por Gillian Anderson y Lena Headey. Con esos nombres sobre la mesa, la serie parecía destinada a convertirse en una sucesora natural de fenómenos como Yellowstone y generó grandes expectativas incluso antes de su estreno.

Los abandonados, una de las apuestas fuertes de Netflix que no seguirá adelante COURTESY OF NETFLIX

Asimismo, se apostó por el género western, que vuelve a tomar protagonismo. La trama sigue la historia de varias familias que viven en paz gracias al trabajo en sus propias tierras, hasta que su mundo se ve amenazado por una poderosa y corrupta fuerza económica que quiere quedarse con ese territorio. Ante la posibilidad de ser expulsados, hombres y mujeres de distintos clanes se ven obligados a unirse, reorganizarse como una comunidad y luchar por lo que consideran suyo. En ese camino, deciden buscar justicia y recuperar sus hogares y bienes, aun cuando eso implique cruzar límites y actuar al margen de la ley.

Los abandonados, la gran apuesta de Netflix que terminó en cancelación: qué pasó

Sin embargo, los problemas comenzaron puertas adentro, ya que Kurt Sutter se alejó del proyecto poco antes de que finalizara el rodaje y nunca quedaron del todo claras las razones de su salida. A partir de allí, la producción entró en una cadena de decisiones que evidenciaban dificultades: la temporada pasó de los 10 episodios previstos a solo 7, y el piloto, tan extenso que debió dividirse en dos partes, obligó además a grabar escenas extra para intentar darle mayor cohesión al relato.

La serie llegó a la plataforma en diciembre y ya se confirmó que no tendrá segunda temporada MATTHIAS CLAMER - _I3A9770

Tras su llegada a la plataforma, el panorama terminó de complicarse. La crítica fue compleja—con apenas un 30% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes— y el interés del público tampoco acompañó, puesto que la serie solo logró mantenerse dos semanas en el Top 10 semanal de Netflix, con alrededor de 15 millones de visualizaciones. Sin dudas, un rendimiento que terminó de sellar su destino y confirmó que no habrá segunda temporada.

Otra serie que no sigue adelante en Netflix

Cabe destacar que Los abandonados no es la única apuesta que Netflix decidió discontinuar. En las últimas horas también se confirmó que El show de Vince Staples no tendrá una nueva temporada, una noticia que tomó por sorpresa a parte de la audiencia. La segunda entrega se estrenó el 6 de noviembre y, desde entonces hasta fin de año, apenas alcanzó 1,7 millones de visualizaciones, un rendimiento que habría pesado en la decisión de la plataforma.

Otra cancelación que sacude al catálogo de Netflix

La serie está protagonizada por el actor y rapero Vince Staples y sigue la historia de una versión ficcionada de sí mismo: un artista famoso y con dinero que debe enfrentar, con humor e ironía, las situaciones inesperadas y los desafíos de la vida cotidiana en Long Beach, California.