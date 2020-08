Un amigo del actor compartió la noticia en las redes, aunque la pareja todavía no la hizo pública Crédito: Agencias

Sean Penn, de 59 años, se habría casado por tercera vez con su novia de 28, Leila George. Si bien la noticia no fue confirmada por la pareja, una amiga de ambos, Irena Medavoy, posteó en su cuenta de Instagram un mensaje que no dejó lugar para las dudas.

"Estamos tan felices porque @leilageorge y #seanpenn se han casado", escribió la mujer en sus redes, donde también mostró los anillos de compromiso en Instagram. "Estamos muy emocionados de que se hayan encontrado, son almas gemelas, están destinados a estar juntos", agregó la filántropa.

Penn y George comenzaron su relación en 2016, luego de que el actor se separara de la actriz Charlize Theron. Sin embargo, decidieron mantener un vínculo con perfil bajo, aunque fueron fotografiados con asiduidad en sus primeras vacaciones juntos.

Penn y George, en una de las primeras postales que tomó la prensa Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Leila, nacida en Australia, es la hija de del actor y productor Vincent D'Onofrio, y su madre es la también actriz Greta Scacchi. La joven decidió seguir los pasos de sus padres y estudiar actuación. Entre sus créditos se encuentran las películas The Long Home, The Kid y Mortal Engines.

Leila conoció a quien ya sería su marido al grabar para el audiolibro de Penn, Bob Honey Who Just Do Stuff. El actor estuvo casado en dos oportunidades: con Madonna de 1985 a 1989; y con Robin Wright de 1996 a 2010, con quien tuvo dos hijos, Dylan y Hopper.

A comienzos de este año, en Los Ángeles, Sean y Leila se dejaron fotografiar en la alfombra roja de Meet Me in Australia, un evento a beneficio de las víctimas de los incendios forestales del país del que es oriunda la actriz. La pareja lleva adelante numerosas causas benéficas, y su pasión por la filantropía los unió desde un principio.