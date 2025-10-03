Kate del Castillo recordó su encuentro con “El Chapo” Guzmán: “Sean Penn me usó de carnada y me persiguió la DEA”

A casi una década del polémico encuentro entre Kate del Castillo, Sean Penn y Joaquín “El Chapo” Guzmán, la actriz mexicana brindó una nueva entrevista en la que reveló detalles inéditos que ponen bajo la lupa su relación con el actor estadounidense, a quien acusa de haberla traicionado y “usado de carnada” para acercarse al entonces líder del Cartel de Sinaloa.

La presunta traición de Sean Penn a Kate del Castillo

La actriz cedió una entrevista al conductor mexicano Jorge “Burro” Van Rankin en la que aseguró que Sean Penn la manipuló para conseguir acceso exclusivo al capo, pocos meses después de su espectacular fuga de prisión.

“Literalmente me traicionó, me usó de carnada”, declaró la protagonista de La Reina del Sur. “Confié en Sean para que me acompañara y no tener que ir sola hasta donde se escondía Guzmán. Yo creí en él y fue un error”.

La actriz aseguró que desde ese día jamás volvió a cruzar palabra con Penn y, durante una dinámica rápida en la entrevista, no dudó en describirlo con una sola palabra: “Escoria”.

Las terribles consecuencias del encuentro de Del Castillo y “El Chapo” Guzmán

Del Castillo reconoció que aquella visita marcó su vida para siempre, con consecuencias tanto personales como profesionales. “Yo decidí que fuera parte de mi historia, porque quería obtener los derechos para contarla. Pero Joaquín Guzmán es lo que es, y esa decisión me trajo muchas lecciones”, comentó.

La foto del encuentro entre Sean Penn, Joaquín "El Chapo" Guzmán y Kate del Castillo se publicó en The New Yorker. Gentileza The New Yorker.

Recordó que el miedo la dominó al punto de sufrir un ataque de pánico al salir de la reunión. “Fue horrible, horrible”, confesó.

Según consignó El Financiero, tras la publicación del reportaje de Sean Penn en Rolling Stone, la actriz fue perseguida no solo por las autoridades mexicanas, sino también por agencias estadounidenses como la DEA, que incluso llegó a vigilarla durante las grabaciones de la serie.

El impacto también alcanzó a su familia y amigos. “La pasé de la fregada. Lo siento muchísimo por mis papás y por la gente que estaba cerca de mí, que no tenía por qué sufrir todo eso”, lamentó.

No se arrepiente de su reunión con “El Chapo”

A pesar del costo emocional y profesional —pues durante un tiempo dejó de recibir ofertas de trabajo—, Kate del Castillo aseguró que no se arrepiente de haberse reunido con “El Chapo”.

Joaquín 'el Chapo' Guzmán fue arrestado en enero de 2016 EFE

“Si hablas de ‘ El Chapo’, no me arrepiento de nada. Asumo las consecuencias de todo lo que pasó, porque fue algo que yo decidí. Agradezco a la vida porque me dio la oportunidad de crecer, de conocerme, porque en las malas es cuando uno se descubre de verdad”, afirmó.

La actriz destacó que esa experiencia le enseñó a reconocer quiénes eran las personas valiosas en su vida y a alejarse de aquellas que solo la dañaban. “Me hizo abrirme de gente tóxica. Aprendí que uno tiene que resolver las cosas por sí mismo, sin esperar nada de nadie”, concluyó.

La reunión con “El Chapo” Guzmán se convirtió en un capítulo que, aunque polémico, quedará marcado para siempre en la vida de Kate del Castillo. Entre la traición de Sean Penn, la persecución de las autoridades y el escrutinio mediático internacional, la actriz logró salir adelante y convertir una de las etapas más difíciles de su vida en un testimonio de resiliencia.