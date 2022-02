Segunda oportunidad: tras 5 años de separación, la pandemia volvió a unir a Ben Stiller con su esposa, Christine Taylor

Hace cinco años, a través de un comunicado, Ben Stiller y Christine Taylor anunciaban su separación. “Con inmenso amor y respeto el uno por el otro y los 18 años que pasamos juntos como pareja, hemos tomado la decisión de separarnos. Nuestra prioridad seguirá siendo criar a nuestros hijos como padres dedicados y los amigos más cercanos. Le pedimos amablemente que los medios respeten nuestra privacidad en este momento”, expresaron en aquel momento. Ahora, pandemia y cuarentena mediante, volvieron a hacer un importante anuncio.

En una entrevista publicada por Esquire, el actor reveló que llama volvió a encenderse luego de mudarse a la casa de su exesposa junto a sus dos hijos, Ella Olivia, de 19 años, y Quinlin Dempsey, de 16, en el primer tramo de la pandemia de Covid, para poder estar en contacto con ellos durante el período más duro de confinamiento.

Ben Stiller y su esposa Christine Taylor. BG/The Grosby Group

“Luego, con el transcurso del tiempo, lo que nos pasaba evolucionó”, expresó el actor. Y agregó: “Nos separamos y volvimos a estar juntos y estamos felices por eso. Ha sido realmente maravilloso para todos nosotros. Inesperado y una de las cosas que surgieron de la pandemia” , se emocionó.

“Creo que respetamos las cosas que tenemos en común y también aquellas en las que somos diferentes. Y creo que aceptando eso, realmente podés apreciar más a alguien, porque no estás tratando de hacer que cambien por vos”, reflexionó luego. Y retomó: “Una vez que aceptás eso, ahorrás mucha energía. ‘Esto es algo que funciona para mí; esto es algo que no funciona para mí’. Si tienes ese nivel de confianza con tu pareja, sabe que cuando decís ‘no me gusta hacer eso’ no estás diciendo ‘no me gustás‘”.

A pesar de haber estado separados, Stiller y Taylor no dejaron de mostrarse juntos AP

En mayo de 2017, la pareja emitió aquel comunicado, 17 años después de haber pasado por el altar en Kauai, Hawái. La idea de comunicar una separación mediante un texto conjunto en el que los protagonistas aseguran seguir queriéndose y respetándose, y se comprometen a poner la crianza de sus hijos como prioridad, se volvió algo muy común entre los famosos. Sin embargo, son pocos los que, con el tiempo terminan cumpliéndolo.

En el caso de Stiller y Taylor, parecen haberlo respetado al pie de la letra. No solo siguieron apoyándose mutuamente, sino que nunca dejaron de mostrarse como una familia, asistiendo a distintos eventos junto a sus hijos. Incluso, fueron fotografiados tomados de la mano cuando fueron a ver el musical Pretty Woman, en 2018.

“Fue una dulce noche familiar. Los niños brillaban porque a todos les encanta el teatro, y Ben y Christine se veían felices juntos, sonriendo y riendo y tomados de la mano, especialmente durante el intermedio”, reveló un espectador a People en aquel momento. Y agregó: “Parecían realmente amar el programa y estar juntos”.

Dos años más tarde, sorprendieron a todos al concurrir juntos a la entrega de los premios Emmy. El actor caminó por la alfombra roja con Taylor, otra vez tomado de su mano, luciendo feliz mientras posaba para los fotógrafos. Stiller estaba nominado como mejor director por la miniserie Escape at Dannemora, y aunque no se llevó el premio, sí parece haber disfrutado mucho de la velada.

Stiller y Taylor se conocieron filmando un piloto para televisión en 1999 y se casaron en mayo de 2000. Asimismo, trabajaron juntos en pantalla en varias ocasiones, con Zoolander como ejemplo paradigmático.

Después de 17 años juntos, Ben Stiller y Christine Taylor se separaron en 2017 Reuters

A pesar de su fama de mujeriego en la gran pantalla, Benjamin Edward Mera Stiller es hombre de una sola mujer. Si bien antes de conocer a la madre de sus hijos se vinculó sentimentalmente con varias actrices de Hollywood (Jeanne Tripplehorn, Brandi Glanville, Calista Flockhart, Janeane Garofalo, Amanda Peet y Rhea Durham fueron algunas de las mujeres que conquistaron su corazón), ninguna de ellas parecía ser la correcta. “Estoy trabajando en todo ese problema de equilibrio de la felicidad en la vida. Es importante encontrar la felicidad fuera de tu trabajo”, reflexionaba el actor allá por 1998 en una entrevista.

No pasó mucho tiempo para que el protagonista de La mujer de mis pesadillas logre concretar su deseo. En 1999, se cruzó con Christine Taylor en la grabación de un piloto que él dirigía, Heat Vision and Jack, y fue amor a primera vista. “Mi esposa vino a audicionar para el papel de la sheriff sexy. Ella entró y fue genial. Me di la vuelta y dije: ‘Guau, estoy feliz con ella. Nos conectamos. Estoy disfrutando de estar con ella todo el tiempo’. Simplemente me sentí bien”, recordó sobre el día del flechazo.

Él le propuso matrimonio, pero antes le pidió permiso al señor Taylor. Con su aval, los actores se casaron en una romántica ceremonia en la playa. Dos años después, los enamorados comenzaban a concretar el sueño de la familia con la llegada de Ella Olivia, su primera hija.

Ben Stiller y Christine Taylor compartiendo pantalla en Zoolander Archivo

Esta dupla se volvió inseparable, tanto en su vida familiar como profesional. Al compartir cartel en títulos como Zoolander, Una guerra de película, Curb Your Enthusiasm y Arrested Development todo el mundo hablaba de ellos y se convirtieron en la pareja referente dentro de la industria. Mientras que para Taylor trabajar con su esposo era “lo mejor”, para Stiller la conexión y diversión que tenían en el set era un plus para su relación. “Con ella simplemente nos conectamos en ese nivel, nos reímos de las mismas cosas. Es divertido y terapéutico”, explicó el actor.

Además de acompañar y aconsejar a su esposo en cada desafío artístico, esta rubia es quien lo ayuda a planear todos sus chistes y reacciones ante la cámara. “Confiamos el uno en el otro. Nos tenemos el uno al otro. No se puede hacer comedia en el vacío; se necesita que la gente reaccione”, agregó el intérprete, dando cuenta de lo mucho que se apoya en Taylor también en lo artístico.