A lo largo de los años, la gran mayoría de los artistas infantiles han tenido que enfrentarse a muchos desafíos debido a la presión que se ejerce sobre ellos y la dinámica propia de una industria que suele verlos como pequeñas factorías. Mientras que algunos terminan dejando sus carreras en la adolescencia, otros logran continuar, pero deben adaptarse a los cambios de reglas. Durante una reciente entrevista, Selena Gomez reflexionó sobre cómo fue crecer frente al ojo público y aseguró que la presionaron para mostrar una imagen sexualizada cuando no estaba lista.

"Hice cosas que realmente no me representaban a mí", le dijo a la revista Allure al recordar los primeros años de su carrera musical. "Había mucha presión para parecer más adulta en mi segundo álbum, Revival. Sentí la necesidad de mostrar mucha piel... No creo que fuera la persona que mostraban las imágenes".

Selena Gomez y la tapa de su disco Revival, de 2015

Selena lanzó el disco en octubre del 2015, cuando tenía 23 años. En la portada, se puede ver una foto de ella en blanco y negro y semi desnuda, luciendo tan solo una bombacha de tiro alto y cruzando las piernas.

La artista, que comenzó a trabajar a los 10 años, recuerda con mucho cariño sus primeros pasos en El show de Barney. "Mi mamá hacía mucho teatro y yo estaba fascinada con ella. Era hija única y muy, pero muy dramática, algo que todavía soy", contó poniendo un poco de humor. "Amaba actuar... Creo que es algo para lo que nací. Mi mamá me dejaba vestirme como quisiera para las audiciones y me estudiaba los diálogos sola".

"Fui muy afortunada de haber sido elegida en Texas para ser parte de una de las maquinarias más grandes del mundo", aseguró sobre su desembarco en Disney en el 2007. "Cuando me dieron el papel en Los magos de Waverly Place yo estaba en la secundaria y ser una de las protagonistas femeninas de un éxito de Disney Channel tiene mucha fuerza. El tiempo para la comedia, mis habilidades para la improvisación y todo lo que viví me hicieron una mejor actriz".

Su salud mental

Durante la entrevista, Selena también habló abiertamente sobre su diagnóstico de bipolaridad. "Siempre tuve muchas emociones diferentes y no sabía cómo controlarlas del todo bien. Era complicado, pero estoy feliz de entenderlo ahora", se sinceró.

"Una vez que descubrí más sobre quien era yo, estuve muy orgullosa de mí misma. También me sentí cómoda sabiendo que no estaba sola y que iba a superar todo. Siempre seré una apasionada de estas cuestiones y continuaré hablando del tema sin problema", afirmó con confianza.