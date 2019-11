Selena Gomez sufrió un ataque de pánico antes de los American Music Awards 2019

Crédito: Agencias

Anoche, durante los American Music Awards, muchos hablaron de la actuación de Selena Gomez, a quien se vio nerviosa y temblorosa en su vuelta a los escenarios. Este lunes, una persona cercana a la artista le explicó a la revista People que la joven sufrió un ataque de pánico minutos antes de subir a cantar.

"Ella tuvo un ataque de pánico y estaba muy nerviosa. Hacía dos años que no se subía a un escenario, y la canción que cantó es muy importante en su carrera", reveló la fuente. "Realmente quería hacerlo bien", acotó.

Durante la noche, Gomez interpretó dos temas: "Lose You Love Me" y "Look at Her Now". Esta es la primera vez que realiza una presentación televisada en mucho tiempo y la ansiedad jugó en su contra.

"Ella terminó divirtiéndose igual con sus amigos y familia, estaba de buen humor", agregó esta persona. Durante la entrega de premios, Selena fue vista bailando las canciones de su amiga, Taylor Swift, gran ganadora de la noche.

"Se siente bien estar de vuelta", escribió la cantante en su cuenta de Instagram al compartir fotos de su paso por la alfombra roja. "Gracias a todo mi equipo y a todas mis fans por apoyarme. Todo esto lo hago por ustedes. Estoy muy emocionada por este nuevo capítulo", agregó.

Gomez, quien tiene lupus, debió alejarse de los escenarios para recuperarse. En el último tiempo, la artista recibió un trasplante de riñón y dedicó sus días a ponerse bien para poder retomar su carrera con energía.

En el mes de agosto, la exchica Disney anunció que volvería al ruedo. "A veces no puedo expresar lo verdaderamente agradecida que estoy. Ahora... de vuelta al trabajo", escribió para alegría de sus fans.