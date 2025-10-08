Es el rubor que Selena Gomez usó en su boda y cuesta US$25, pero tiene un dupe perfecto que cuesta US$8

Selena Gomez, además de destacarse en la música, también se consolidó en el mundo de los negocios gracias a su marca de cosméticos Rare Beauty. Durante su boda, eligió un rubor de su propia línea, valuado en US$25, aunque existe un dupe perfecto que se consigue por solo US$8.

Cuál es el rubor que Selena Gomez usó en su boda

La cantante reveló qué productos utilizó para su maquillaje nupcial. El trabajo estuvo a cargo de Hung Vanngo, su maquillador de cabecera, e incorporó productos de su marca, entre ellos, el icónico Soft Pinch Blush en el tono Smitten, informó Hola!

La cantante utilizó productos de su marca Rare Beauty el día de su boda (Instagram/@selenagomez)

Según la página oficial de Rare Beauty, este rubor líquido es ligero, ofrece un color intenso, se difumina con facilidad y tiene una duración de hasta 12 horas. Además, es vegano, libre de crueldad, sin parabenos, probado por dermatólogos y apto para pieles sensibles.

Entre sus principales características se destacan:

Fórmula líquida y ligera que se aplica con facilidad.

que se aplica con facilidad. Pigmentos de color puros que se mezclan en una base liviana y transparente, para un resultado auténtico que favorece a todos los tonos de piel .

. Larga duración y alta pigmentación : una sola aplicación aporta color de alto impacto que perdura todo el día.

: una sola aplicación aporta color de alto impacto que perdura todo el día. Aplicación sin errores: se adapta a fórmulas líquidas o en polvo sin alterar el maquillaje.

Disponible en acabados mate e hidratante, enriquecido con una mezcla botánica que calma y nutre la piel.

enriquecido con una mezcla botánica que calma y nutre la piel. Elaborado con loto, gardenia y nenúfar blanco para suavizar y proteger el rostro.

Cuál es el dupe del rubor de Selena Gomez que cuesta US$8

En redes sociales, muchas usuarias probaron un producto que promete ser el dupe perfecto del Soft Pinch Blush. Se trata del rubor líquido de la marca e.l.f., que cuesta solo US$8.

Los rubores e.l.f tienen el mismo efecto que los blush de Rare Beauty y son más accesibles (Captura/elfCosmetics)

Este artículo se presenta en distintos tonos, el Dusty Rose se convirtió en uno de los favoritos y el Pinky Promise es el más parecido en color al rubor de Gómez, por su efecto húmedo y la alta pigmentación que brinda a las mejillas, según el sitio oficial de e.l.f. Cosmetics.

Entre sus características principales figuran:

El rubor que usó Selena Gomez en su boda tiene un dupe más económico

Fórmula líquida de larga duración con color intenso.

Acabado suave y luminoso.

Posibilidad de aplicar en capas y de mezclar fácilmente.

Aplicador redondeado que facilita su uso.

Ideal para piel seca, grasa o mixta.

Enriquecido con ácido hialurónico, agua de rosa y extracto de flor de hibisco.

Libre de ftalatos, parabenos, triclosán y crueldad animal.

Producto vegano.

Selena lanza un set de Rare Beauty inspirado en su maquillaje de boda

La fundadora de Rare Beauty, de 33 años, anunció el lanzamiento del set nupcial Something Rosy Lip & Cheek, que incluye los productos más vendidos de la línea junto con otros exclusivos, inspirados en los que usó el día de su boda, según People.

Este es el kit de make up que lanzó Selena tras su boda (Instagram/@selenagomez)

El nuevo set contiene:

Soft Pinch Tinted Lip Oil en el tono Happy

en el tono Kind Words Matte Lip Liner en el tono Committed

en el tono Soft Pinch Liquid Blush en el tono Smitten

en el tono Una bolsa de maquillaje Puffy, de edición especial, en color blanca con el interior en azul pálido

“Este set es cercano a mi corazón porque incluye mis imprescindibles para mi día de boda”, dijo en un comunicado de prensa oficial para el kit. ”Espero que te ayude a prepararte y que para cualquier momento especial, grande o pequeño, sea aún más significativo”, señaló People.

Las ganancias de esta colección serán donadas en su totalidad al Rare Impact Fund, una iniciativa que promueve el acceso a recursos y educación en salud mental para jóvenes de todo el mundo.

Selena usó el Soft Pinch Blush en el tono Smitten de su marca Rare Beauty (Instagram/@selenagomez)

El lanzamiento se produjo poco después de la boda de Selena con Benny Blanco, productor discográfico estadounidense. La ceremonia se celebró en California el 27 de septiembre, y kit de make up nupcial ya está disponible en el sitio oficial de Rare Beauty.

Gracias a su propio rubor, la artista lució un maquillaje natural con mejillas sonrojadas, aunque muchas seguidoras prefieren el dupe de e.l.f., una alternativa más económica y accesible.