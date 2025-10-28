Only Murders in the Building: para sus nuevos episodios, la serie de misterio se muda y promete invitados muy especiales

“Tal vez, si nos renuevan para otra temporada, podríamos ampliar nuestro alcance. Por ejemplo, viajar a Italia y sumar actores italianos a nuestro elenco. Este año ya tuvimos a Christoph Waltz, que es una estrella internacional. Bueno, Renée Zellweger y Meryl Streep también lo son”, decía ayer Steve Martin en una conferencia de la que participó LA NACION un día antes de que se estrenara en Disney+ el último episodio de la quinta temporada de Only Murders in the Building. Y resulta que el legendario comediante, al igual de la trama de la serie que creó y que encabeza junto con Martin Short y Selena Gomez, estaba dando una pista un tanto engañosa de lo que vendría. Horas después del lanzamiento del décimo episodio que resolvió el asesinato en el edificio de la temporada, se anunció que la ficción tendrá una nueva vuelta y que los próximos capítulos transcurrirán fuera de Nueva York.

Italia no será el escenario del nuevo misterio que deberá resolver el trío de detectives amateurs sino Inglaterra, más precisamente Londres. A pesar de que no se conocen más detalles sobre la sexta temporada, sí se sabe que comenzará a grabarse pronto en la capital inglesa y que, según las palabras del propio Martin, podría contar con estrellas locales de fama internacional.

Lo cierto es que el exitoso programa ya tiene una larga lista de actores invitados que se sumaron a las desventuras del trío protagónico. A los mencionados Waltz y Zellweger y las apariciones recurrentes de las ganadoras del Oscar Streep y Da’Vine Joy Randolph también hay que sumar a Paul Rudd, Matthew Broderick, Nathan Lane y Tina Fey entre los artistas que pasaron, algunos para quedarse, por el bello y peligroso edificio Arconia.

Incógnitas

Antes de empezar a especular sobre quiénes podrían ser los británicos que aparezcan en la nueva temporada-¿hará Sting un regreso triunfal luego de sus cameos en los primeros episodios de la serie?-, a los espectadores les queda la revelación de las incógnitas del más reciente crimen en el edificio, el asesinato de Lester (Teddy Coluca), el histórico y querido portero del lugar. Sin spoilers se puede contar que en el décimo episodio todos los misterios se resuelven, el asesino termina entre rejas y los intrépidos podcasters logran salvar su amado hogar de la excéntrica potentada interpretada por Zellweger.

Renée Zellweger fue una de las estrellas que se incorporó al programa en su quinta temporada Patrick Harbron - Disney

Claro que como se trata del Arconia, tres meses después de la resolución de la muerte de Lester, la muerte vuelve al edificio. En realidad, a la puerta del edificio y como uno de los muchos guiños durante la temporada, la ubicación precisa del deceso y si técnicamente puede calificarse como un asesinato en el edificio pone a Charles (Martin), Oliver (Short) y Mabel (Gomez) en la pista de una nueva investigación. Que de algún modo será un regreso a las fuentes.

Lo que viene

Como ya es costumbre para la serie que comenzó en 2021 en medio de la pandemia y sin saber si la historia de dos solitarios jubilados y una amargada millennial obsesionados por los podcasts de true crime tenía posibilidades de atrapar la atención de los espectadores ávidos por ficciones que los distrajeran de los rigores del mundo exterior, en los últimos minutos del episodio que cerró la quinta temporada de Only Murders... un sorpresivo incidente echó andar una nueva pesquisa.

Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez ya están listos para la próxima temporada de Only Murders in the Building Patrick Harbron - Disney

“Volveremos al punto de origen de nuestro trío. ¿Qué fue lo que los unió en primer lugar? Fue que los tres eran fanáticos del podcast de misterio de Cinda Canning, el personaje que interpretó Tina Fey”, explicó a The Hollywood Reporter John Hoffman, cocreador, guionista y showrunner de la serie.

Sin explicitar la nueva locación del programa, Hoffman adelantó con astucia que la trama para la sexta temporada se inspiró en “los orígenes de los relatos de detectives, de los misterios que se resuelven desde el living. En esta ocasión nos queremos enfocar en la naturaleza de narraciones como las de Agatha Christie, Arthur Conan Doyle y otros en su estilo. Encontramos allí un campo fértil para nuestro cuento y la intersección con la idea de los podcasts nos llevó de regreso al personaje de Tina Fey”, detalló Hoffman. Ahora solo queda esperar para saber qué edificio de Londres será la nueva sede central del trío y si es que algún miembro de la familia real, mencionada al pasar en los últimos minutos de la quinta temporada, estará entre los sospechosos.