Separados o distanciados: las distintas versiones de Barby Franco y Fernando Burlando

12 de enero de 2021 • 16:30

Luego de conocerse la noticia sobre la separación de Barby Franco y Fernando Burlando, la modelo habló hoy en Los ángeles de la mañana, en eltrece, y dio su versión: "Por el momento no estamos conviviendo pero separados no estamos. Estamos en crisis. Es mutuo, fueron muchos años, no llegamos a un acuerdo por algo de la convivencia y ahora estamos un poco distanciados. Él no volvió a casa todavía, desde Navidad no nos vemos", intentó minimizar Barby y aclaró: "Yo estoy bien. Estoy en la casa familiar. Estamos hablando y pasando esta crisis juntos. Veremos qué pasa. Yo lo re amo, fueron 10 años juntos!".

Mariana Brey quiso saber si el motivo de la crisis tiene que ver con la boda que suspendieron varias veces y con las ganas de Barby de ser mamá. "Al principio estaba re ilusionada y después fueron bajando las ganas porque se suspendió todo tres o cuatro veces. Pero estábamos bien conviviendo, el amor nunca faltó. Tampoco tiene que ver con terceros en discordia. Él es un señor. Por ahora no estamos separados", dejó en claro.

En Intrusos (América), Rodrigo Lussich sumó detalles de esa separación. "Entendemos que Barby desmienta la separación e insista con que Burlando y ella está en crisis. Ella le puede poner el título que quiera a la separación y hasta puede querer recomponerla. Pero hoy están separados y lo confirmé con Burlando. Ya con que uno no quiera dos no pueden, dice el refrán. Esa es la percepción subjetiva de Barby. Pero los hechos son objetivos y hace dos meses que Burlando está viviendo en uno de los departamentos de lujo del Hotel Faena. Y no se hablan desde las Fiestas. ¿Saben qué me dijo respecto a si la separación es definitiva? Me dijo: 'Separado hasta las pelotas'", comentó Lussich para luego agregar que la relación había sufrido un desgaste. "Noté un cansancio, por lo que hablé con él. Ojalá se reconcilien pero me parece que no".

