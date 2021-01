Barby Franco publicó una elocuente imagen en sus redes sociales luego de que trascendiera su ruptura con Fernando Burlando tras 10 años de relación. Imagen: @Burlandofernando

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de enero de 2021 • 10:57

¿Qué sigue tras la separación de una pareja en la era de las redes sociales? Publicaciones en Instagram. Horas después de que trascendiera una nueva ruptura entre Barby Franco y Fernando Burlando, la influencer publicó una foto alusiva en su cuenta.

Aunque todo indicaría que esta vez se trata de una separación definitiva, todavía ninguno de los dos confirmó públicamente los rumores. Tanto Franco como Burlando continúan usando sus redes para compartir sus vidas diarias, sin rastro de sus parejas. Mientras que ella no deja de posar para las marcas, él disfruta de tiempo en familia y se muestra junto a su hija.

Según contó Rodrigo Lussich en Intrusos (América), "Burlando fue quien sintió que la cosa ya no daba para más y el chispazo sería la alta exposición de ella, ya que él no tiene tantas ganas de exponerse". Las palabras del periodista se volvieron tendencia, se viralizaron en cuestión de horas y hasta el momento no fueron desmentidas.

Por su parte, Barby lanzó un mensaje indirecto en dos fotos de sus historias de Instagram: primero publicó una selfie sonriendo con un corazón y, a continuación, otra con una mirada más triste y el mismo corazón partido a la mitad.

Las selfies de Barby Franco tras su separación de Fernando Burlando. Imagen: @barbaritafranco21