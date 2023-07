Sergio Goycochea recordó el momento más oscuro de su vida: “Me llamó mi mamá y me pidió que le dijera la verdad”

escuchar

Luego de que Jorge Lanata diera un supuesto diagnóstico sobre la salud de Wanda Nara, Sergio Goycochea recurrió a sus redes sociales para reflexionar sobre un fuerte recuerdo de 1988 que lo tuvo como protagonista. En aquel momento, previo a su consagración como arquero de la selección argentina en el Mundial de Italia, su nombre apareció en las tapas de algunos de los principales medios por un hecho ajeno a su vida deportiva.

“Así como siempre les hablo de las situaciones más lindas que me tocaron vivir, hoy quiero que vean esta tapa. Fue una de las situaciones más difíciles de mi carrera, por todo lo que significó en su momento y el contexto en que se dio”, comenzó explicando, junto a una imagen de la portada de una revista de actualidad. Y continuó: “Yo iba a ser transferido a San Lorenzo y en la revisión médica me encontraron una pequeña lesión congénita en la clavícula. Para evitar que se difundiera esa información, los médicos evitaron hablar con los medios o dar notas al respecto. Algo que debía de ser discreto, terminó con información falsa filtrada sobre mi salud, se decía que tenía leucemia, cáncer, sida, y cualquier otra cosa”.

“ Fueron tantos los rumores, tantas cosas las que se dijeron y más allá de que Gente me dio la posibilidad de aclarar la situación, mi vieja me llamó para pedirme por favor que le cuente a ella la verdad. Fue la única vez que temblé. Casi dejo de jugar al fútbol, que es lo que más me gustaba hacer. A la hora de comunicar hay que ser prudentes. Hay familias y gente atrás de cada uno de nosotros que sufre mucho por noticias y titulares como este. Y más allá de esto, la intimidad y el respeto van por encima de todo. Quería traer este caso para que no pase desapercibido y tomemos noción del peso que puede tener”, finalizó su mensaje. Este sábado, el exarquero y conductor televisivo ahondó sobre el tema en una entrevista y aseguró que aquel fue uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Esta semana posteé algo de una situación que me tocó vivir, y lo hice a modo de ejemplo”, le explicó el conductor a Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina. Y reflexionó: “Se empezó a especular y decían que tenía cáncer, sida y no sé cuántas cosas. Hice una nota, que fue lo que compartí, en la revista Gente aclarando que no tenía sida, pero lo tétrico de todo esto fue que se decían tantas cosas, y eso que la información no circulaba con la facilidad que circula hoy, que mi mamá me llamó y me dijo: ‘Hijo, por favor, decime la verdad’”.

“Ahí fue cuando se me vino la estantería abajo. Me costó superarlo. Me refugié en los amigos de mi pueblo y después, gracias a Dios, la vida me dio revancha, porque tuve la suerte de que dos años después de esa situación, me toco vivir lo de Italia 90. Toda esta situación me costó ir a jugar a Colombia, pero no deja de ser una anécdota. Por eso lo puse en estos días, en los que se habla de cómo comunicar, qué comunicar... Cada uno es dueño de hacer el periodismo que quiera, pero lo puse a modo de ejemplo porque lo viví en carne propia ”.

En medio de la incertidumbre sobre el estado de salud de la conductora de MasterChef, Lanata aventuró, en su programa de radio, un potencial diagnóstico. Sus dichos, ante el silencio de la principal involucrada, el equipo médico que la atendía en aquel momento, y el entorno más cercano de la empresaria, despertó las críticas de comunicadores y mereció la emisión de un comunicado por parte del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) en el que se instó a “respetar la privacidad y la intimidad de las personas” e informar “sin causar más dolor y evitando el morbo”.

Días más tarde, a través de su cuenta de Instagram, Nara decidió romper el silencio. “El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios”, escribió en su posteo.

“Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos”, sumó. “Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”, finalizó.

