Este martes por la tarde, el exarquero de la selección argentina y actual conductor de televisión, Sergio Goycochea, fue el gran invitado de Poco Correctos (Eltrece), el nuevo ciclo de la señal conducido por el “Pollo” Álvarez y el “Chino” Leunis. En un momento de la entrevista le consultaron por la actualidad de Lionel Messi, quien hace pocos días se consagró en el primer torneo que jugó con el Inter Miami de David Beckham.

Goycochea se sentó en el living de Poco Correctos para hablar sobre su carrera como futbolista en la que se destacó en el Mundial de Italia 1990 por la tanda de penales en semifinales. Pero luego de sus momentos dorados en el deporte, el hombre de 59 años comenzó su carrera como conductor de televisión en los medios. En un momento del repaso por su extensa carrera, el “Chino” Leunis le consultó por el presente de Lionel Messi, quien guió al Inter Miami a consagrarse campeón por primera vez en su corta historia al ganar la Leagues Cup por penales Nashville SC.

Sergio Goycochea habló sobre las posibilidades de Leo Messi de llegar al Mundial 2026

“Messi está en Miami ahora. Algunos decíamos que iba a bajar el nivel, pero está mejor que nunca”, indicó Leunis y el invitado argumentó: “Si vos me decís que si Messi se hubiera ido a los 20 años a Miami, te hubiese dicho que no es conveniente. A esta altura de su carrera, el talento está fuera de discusión. Cuando uno dice ‘eh, no lo marcan’ ¿y por qué no hay 10 Messis? Cuando jugaba en Barcelona, te decían ‘pero está rodeado de cracks’, ¿por qué no hay en la liga española 5 Messis?”.

Luego se refirió a la diferencia que hay entre las nuevas estrellas contratadas por David Beckham y el resto de los futbolistas de otros equipos de Estados Unidos. “Esta liga tiene un nivel de un escalón más abajo para estos grandes jugadores que son unos monstruos: Messi, Busquets y Jordi Alba. En vez de tener la marca más cercana, la tienen lejana, entonces sacan un montón de ventajas. Cuando Busquets tiene siete opciones de pases, en vez de una, va a sobresalir”.

Lionel Messi es levantado por sus compañeros del Inter Miami luego de consagrarse campeón de la Leagues Cup CHANDAN KHANNA - AFP

A pesar del nivel de la joven liga norteamericana, Sergio Goycochea indicó: “Para mí este momento le va a hacer muy bien porque él tiene que estar bien de la cabeza. Para la selección no va a haber ningún problema porque él, con 36 años, no le podés pedir lo que hizo a los 22. Entonces, fue mutando. Como jugó el Mundial: a los 35 años, con algunos destellos hacia atrás y marcó la diferencia, ¿para qué lo querés corriendo a Messi de acá para allá? Utilizalo de la mitad de cancha para adelante”.

Por último, el exarquero de la selección nacional expresó sus deseos para el futuro. “Aparte tiene que jugar el Mundial de Estados Unidos porque serían 6 mundiales y sería otro premio para la Argentina. No lo supera nadie”, concluyó antes de que finalice el programa, de manera muy eufórica.

Cabe señalar que luego de consagrarse como campeón de la Leagues Cup, el equipo dirigido por Gerardo “Tata” Martino volverá a competir este miércoles por la U.S Cup frente al Cincinnati, el mejor equipo de la Major League Soccer (MLS) el cual lidera la Conferencia Este con 51 puntos producto de 15 victorias, seis empates y apenas tres derrotas.