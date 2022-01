Naza Di Serio reveló que tiene un trastorno que no le permite manejar: “Me cuesta coordinar”

Nazarena Di Serio ocupará durante esta semana el lugar de Darío Barassi en la conducción de 100 argentinos dicen (eltrece). La locutora nacional, que se destaca como presentadora del clima en eltrece y TN tendrá la oportunidad de lucirse como conductora de un programa de entretenimientos. Sin embargo, no todas son rosas en su vida. La joven periodista reveló en una entrevista radial que convive con un trastorno que le dificulta algunas acciones, como manejar. “Me cuesta coordinar”, confesó.

Di Serio dialogó este domingo con el programa Pasa Montagna (Radio Rivadavia) y habló con entusiasmo de su experiencia como conductora de 100 argentinos dicen. La presentadora del clima saldrá al aire esta semana y será una de las figuras reemplazantes del conductor tradicional del programa, Darío Barassi, que se encuentra de vacaciones.

Naza Di Serio reveló que tiene un trastorno que no le permite manejar

“Me divertí muchísimo. La pasamos muy bien haciendo el programa. Voy a ser muy estricta conmigo mismo”, contó la periodista, que ya grabó los seis programas que se verán al aire esta semana y el próximo domingo, con la edición “famosos” del popular ciclo.

Naza Di Serio debuta este lunes como conductora de 100 argentinos dicen, en una participación que durará toda la semana Instagram / @nazadiserio

Pero más allá de su trabajo y de su presente exitoso, en la entrevista, Di Serio habló de un trastorno con el que convive en su vida, y que le trae algunas dificultades: la dislexia.

Fue una periodista del programa la que recordó una entrevista que hizo Di Serio y le dijo: “Vos tenés dislexia. Digo porque está buenísimo que se sepan estos casos -Pampita lo contó en su momento, o Laura Novoa-, porque a veces uno piensa que cuando recibe ese diagnóstico está limitado para hacer lo que le gusta, pero se pueden tener carreras exitosísimas aún con esas cosas”.

“Obvio”, respondió la presentadora y agregó: “Si lo trabajás… Pampita, por ejemplo coordina súper bien coreografías, hace cosas increíbles”.

A continuación, la locutora contó su situación personal en relación con la dislexia. “En mi caso lo que me limita es que no puedo manejar -confesó-. Porque no coordino la izquierda de la derecha, me mareo. No puedo. Es algo que no me sale. Aprendí a manejar, pero no saldría a la calle ni loca”.

Luego, Di Serio aseguró que la dislexia no la limita en la carrera. “Tengo que hablar, por suerte, así que zafo bastante, pero creo que otras cosas, que sean más de coordinación, no creo que las pueda hacer. Me cuestan bastante”, dijo.

Naza Di Serio reveló que tiene problemas de coordinación a causa de su dislexia Instagram / @

Cuando le consultaron acerca de si sufrió dificultades durante su estudio, la locutora respondió: “No, para nada. Por suerte, no me afectó nunca en ese sentido. Sí en otras cosas, como eso de coordinar. Ahí sí”.

En otro momento de la entrevista, y al hacer un balance de su vida, con sus dificultades y todo, Di Serio reveló cuál es su filosofía: “Todos tenemos una historia de vida, porque todos habremos tenido miles de kilombos, pero no hay que quedarse en eso. Listo, eso ya estuvo y uno desde el presente cambia siempre el futuro, y hay que ir siempre para adelante. Lo llevo así. Porque si te quedás en modo víctima no salís más de eso”.