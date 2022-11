Sharon Stone reveló que le detectaron un tumor fibroide y debe ser operada: “Una segunda opinión puede salvarte la vida”

escuchar

No es la primera vez que Sharon Stone enfrenta un difícil momento de salud. En el año 2001, la actriz sufrió un derrame cerebral que la alejó de los sets durante varios años. Luego, siguieron los tumores benignos que tuvieron que extirparle de su pecho y, más recientemente, habló sobre los nueve abortos espontáneos que sufrió en su lucha por ser madre. En las últimas horas, la protagonista de Bajos Instintos volvió a preocupar a sus seguidores con una noticia: los médicos le encontraron un gran tumor fibroide, que la volverá a alejar del foco mediático durante un buen tiempo.

La noticia sorprendió aún más cuando Stone explicó que desde hace tiempo padece dolores extraños y que hasta el momento la habían diagnosticado mal, poniendo en peligro su vida. “No te dejes impresionar. Obtené una segunda opinión, por eso puede salvarte la vida”, escribió la intérprete en su cuenta de Instagram dando cuenta que acababa de tener un diagnóstico certero luego de un procedimiento incorrecto.

Al parecer, Stone venía padeciendo algunos dolores y molestias abdominales, por lo que recibió una doble epidural para tratar el cuadro. Sin embargo, como el dolor no cesaba, la actriz decidió hacer una nueva consulta con otro profesional, buscando una segunda opinión. Opinión que la paralizó cuando el médico le dijo que padecía “un gran tumor fibroide” que debía ser operado de inmediato .

Tras compartir la dura noticia, Stone reflexionó sobre su experiencia y alentó a todos sus seguidores a no conformarse nunca con una primera opinión médica. Y enseguida, reveló que se tomará un tiempo para ocuparse del tema: “ Estaré ausente durante 4-6 semanas para una recuperación completa, para su cuidado. Todo está bien ”, escribió llevando tranquilidad a sus fans y allegados.

Y si bien es otro trago amargo que la vida le pone por delante, el pronóstico es sumamente alentador ya que este tipo de tumores resultan ser benignos. También conocidos como miomas, estas masas no cancerosas pueden ser de varios tipos y es común que las mujeres las tengan de diferentes tamaños en su útero. En muchos casos, son indoloros y, por eso, pasan desapercibidos.

Una vida llena de altibajos

Esta no es la primera vez que la ganadora del Globo de Oro se debe someter a una cirugía. En 2001, los médicos tuvieron que extirparle varios tumores benignos de su cuerpo que eran “gigantescos, más grandes que mi pecho solo”, según confesó el año pasado en sus memorias The Beauty of Living Twice. A su vez, la estrella hollywoodense confesó que después de ese procedimiento se sometió a una cirugía de reconstrucción mamaria, experiencia de la cual tampoco guarda un buen recuerdo ya que ella misma denunció que el cirujano plástico le puso implantes mamarios más grandes sin su consentimiento.

Sin embargo, su momento de mayor riesgo fue cuando a los 43 años sufrió un derrame cerebral que casi la deja al borde de la muerte. “La habitación estaba tan silenciosa. Cuando la habitación está tan silenciosa y nadie corre por ahí tratando de arreglarte, es cuando te das cuenta de lo cerca que está la muerte y lo serio que es todo”, confesó en una entrevista con Today.

“Salí del hospital con amnesia severa, tanto a corto como a largo plazo”, contó sobre las secuelas que le quedaron. Y si bien se recuperó, la actriz reveló que esta afección no sólo afecto su vida matrimonial sino su carrera, que pasó de estar en la cima del éxito con películas como Bajos Instintos y Casino a papeles más esporádicos y sin tanto protagonismo durante casi siete años.

“Cuando tu vida se incendia, lleva tiempo resucitar como un Fénix. Tenés que quedarte quieto el tiempo suficiente y debés amarte y perdonarte a vos mismo”, dijo quien terminó separándose de su marido Phil Bronstein y peleando en los tribunales por la custodia de su hijo adoptivo mayor, Roan.

“ La gente me trató de una manera brutalmente cruel. Desde otras mujeres en mi propio negocio hasta la jueza que manejó mi caso de custodia, no creo que nadie comprenda lo peligroso que es un derrame cerebral para las mujeres y lo que se necesita para recuperarse ”, dijo en una entrevista con Variety en 2019.

Otro de los momentos difíciles de su vida fue durante su extensa lucha por ser mamá. En esa búsqueda, Stone perdió nueve embarazos; confesión que hizo en un posteo de Instagram de la revista People. En la publicación, la estrella de Rápida y mortal contó que antes de adoptar a sus tres hijos, tuvo nueve abortos espontáneos y se mostró crítica con los tabúes socialmente impuestos alrededor de ese tipo de situaciones. “Nosotras, como mujeres, no tenemos un lugar para discutir la profundidad de este tipo de pérdida”, sostuvo generando una catarata de likes y comentarios empáticos.

“No es poca cosa, ni física, ni emocionalmente, pero nos hacen sentir que es algo que debemos soportar solas y en secreto con una especie de sensación de fracaso. En lugar de recibir la compasión, la empatía y la sanación que tanto necesitamos. El cuidado de la salud y el bienestar femenino desde la ideología masculina se ha vuelto laxo en el mejor de los casos, ignorante de hecho y violentamente opresivo”, agregó dando cuenta de cómo vivió esas pérdidas.

