Nacho Viale habló del supuesto escándalo de Ana Rosenfeld con una maquilladora de La noche de Mirtha

Ana Rosenfeld fue una de las invitadas al último programa de La noche de Mirtha, en cuya previa habría protagonizado una incómoda situación que involucra a una persona encargada de peinar y maquillar a los famosos. Yanina Latorre aseguró que la abogada maltrató a la trabajadora y sobre ello opinó a continuación Nacho Viale, productor del ciclo.

La esposa de Diego Latorre mencionó en LAM que la letrada hizo llorar “a moco tendido” a la maquilladora, lo cual fue negado rotundamente por Rosenfeld en diálogo con Intrusos. Sobre lo ocurrido durante la grabación del programa, Latorre dijo que la abogada se maquilló con una “chica nueva, joven”, llamada Anto. “A Ana no le gustó”, afirmó la panelista, y añadió: “Empezó con el ‘chiquita, no sabés hacer nada, no sabés maquillar’. La chica aguantaba. A todo esto, Anto hizo el maquillaje a Lanata, al Puma. Y puede no gustarte, pero no maltratar. Anto aguantó, aguantó, cuando ella le dijo: ‘Estoy despeinada’. Y Anto le dijo: ‘Yo no peino’” .

Según indicó la “angelita”, cuando todos los invitados a La noche de Mirtha estaban en la mesa, Rosenfeld habría alcanzado el momento culmine de destrato: “En la mesa empezó a los gritos que quería que la retoquen y la llamó a Anto a los gritos. Le dijo: ‘Mirá, querida, que quedé mal’. Y ahí la chica empezó a llorar a moco tendido porque ella le empezó a gritar que estaba mal maquillada, que estaba todo mal hecho”.

La abogada desmintió las afirmaciones de su excompañera de LAM. “No pasó nada. Les cuento, yo no tengo séquito, ni me dan la ropa. Me encantaría. No tengo peinador, no tengo maquillador. Cuando voy de invitada me proveen de ese servicio y soy sencilla, no tengo mucho rebusque ni con el peinado ni con lo demás. No hubo ningún escándalo”, afirmó en el programa Intrusos.

La panelista Maite Peñoñori recogió la versión del influencer Pepe Ochoa sobre lo sucedido. “Me dice que estuvo una hora consolando a la maquilladora, que lloraba, que la atacaste y la hiciste sentir muy mal (...). Como que no te gustó como te dejó y se quedó llorando una hora”, dijo la periodista a la abogada.

“No, no. Primero que nada, si lloró la persona nunca me enteré, así que literalmente no tengo a quien consolar realmente. Les hablo con la sencillez que me caracteriza y los que me conocen saben que soy así: jamás maltrato a nadie. Soy una persona educada, respeto el trabajo de cada uno porque me parece fundamental. Yo había acordado con la producción que me maquillaban y peinaban en el canal. Lo único que le pedí era un brushing y la chica, un amor, me dijo ‘no tengo secador de pelo’. Llamé a la productora y le dije: ‘¿Cómo me peino?’. Y me salvó Rodrigo, el peinador de Vicky Xipolitakis (invitada al programa de Mirtha Legrand)”, explicó. Y añadió: “ No es la historia como la están contando. No maltraté a nadie. Cuando me tocó el maquillaje simplemente le dije un poquito de base, qué se yo, incluso le pedí que me tapara las ojeras porque había estado toda la semana en cama y tenía más marcadas las ojeras. Le dije tapame un poco más las ojeras. El maquillaje perfecto, sencillo, natural ”, insistió Rosenfeld.

La situación escaló a través de mensajes cruzados entre Latorre y Rosenfeld en Twitter. Al ser consultado por el escándalo, el productor de La noche de Mirtha Legrand, Nacho Viale, aclaró primero: “Siempre hay una peinadora para los invitados”, dijo ante un móvil de Intrusos con el que dialogó el día del cumpleaños, esta semana, de su madre, Marcela Tinayre.

En el momento en el que el cronista le comentó que Pepe Ochoa estuvo al tanto de todo, Viale dijo: “ Mañana lo veremos con él y con todo el equipo, por supuesto. Si hubo una situación así, está mal y supongo que Ana, que es una persona de bien, pedirá disculpas ”. El nieto de Mirtha fue más allá y también aclaró que, en caso contrario, “si no existió nada, pedirá disculpas quien tenga que pedir disculpas”.

