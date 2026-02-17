El actor Shia LaBeouf fue arrestado en estado de ebriedad, luego de causar disturbios en un bar de Nueva Orleans

El nombre de Shia LaBeouf ocupó en los últimos años un gran espacio en los medios, y no siempre fue por sus actuaciones o sus elecciones artísticas. El actor se convirtió en protagonista de escándalos que fueron dinamitando tanto su imagen pública como su prometedora carrera. Ahora, los medios internacionales confirmaron que LaBeouf fue arrestado en Nueva Orleans la madrugada del martes tras presuntamente involucrarse en una pelea durante el Mardi Gras, la celebración de Carnaval de los Estados Unidos.

Según el medio especializado Page Six, al actor se le imputan dos cargos de agresión simple y permanece tras las rejas en el estado de Luisiana. LaBeouf se encuentra detenido sin derecho a fianza y comparecerá ante un juez durante el día de hoy. Las autoridades aún no informaron si hubo heridos graves en el incidente ni si otras personas fueron detenidas.

Shia LaBeouf, arrestado en Nueva Orleans Backgrid/The Grosby Group

El actor de 39 años se encontraba en la ciudad de Nueva Orleans dispuesto a disfrutar de las celebraciones del Mardi Gras desde el jueves, según The Hollywood Reporter. Aún no trascendieron detalles sobre la pelea, pero TMZ accedió a algunas imágenes donde se puede ver al actor, sin su camisa, mientras está siendo atendido por paramédicos, tras la riña. Por el momento, ni el actor ni ninguno de sus representantes se pronunciaron públicamente.

Robert Skuse, un portero de un bar de la zona del episodio, declaró que el lunes la estrella se mostró “algo agresiva” al acercarse al establecimiento sin camisa ni dinero. En imágenes obtenidas por la prensa se lo puede ver luciendo un sombrero extravagante con una cerveza en sus manos.

Ningún representante ni abogado del actor se pronunció públicamente sobre su situación tras la detención Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

El actor suma un historial de problemas legales, arrestos, comportamiento problemático y períodos pasados en rehabilitación por su adicción al alcohol. Sin embargo, hasta hace poco su carrera parecía resistir los embates de su vida personal: directores como Lars Von Trier, Oliver Stone y Andrea Arnold lo contrataron en sus proyectos, aun cuando sabían de sus adicciones y del pasado traumático que incluía una relación tormentosa con su padre, un hombre con serios problemas con las drogas que se había aprovechado del talento de su hijo desde temprana edad.

Para muchos, el hecho de que LeBeouf fuera tan abierto para hablar de sus problemas y que hasta decidiera relatarlos en una película autobiográfica, Honey Boy, en la que interpretó a su propio padre, disculpaba muchas de sus actitudes públicas. La catarsis en pantalla grande le dio muchas más oportunidades de trabajo y redención de lo imaginable fuera de la industria del cine.

En sus comienzos, Shia LaBeouf enamoró a Hollywood con su gran capacidad de interpretación y su talento; más tarde, sus adicciones y sus excentricidades le cobraron un alto precio Captura de pantalla

Si bien durante años muchos lo señalaban como una de las tantas víctimas del estrellato infantil, en 2020 las denuncias de abuso físico de la cantante británica FKA Twigs y otra exnovia, la estilista Karolyn Pho, pintaron un cuadro más complicado. Según el relato de la intérprete musical, la combinación de enfermedades mentales, drogas y fama resultaron en que el actor se convirtiera en una persona violenta y peligrosa para sí mismo y los demás.

Su mal comportamiento lo alejó de los grandes proyectos de Hollywood, luego de que Olivia Wilde decidiera despedirlo de su film No te preocupes, cariño. La actriz y directora explicó que la razón detrás de la desvinculación del actor, originalmente contratado para interpretar el personaje que quedó en manos de Harry Styes, fue una respuesta al clima que el actor generaba en el set y a su voluntad de proteger y preservar a Florence Pugh, la coprotagonista. “Digo esto como alguien que es una gran admiradora de su trabajo: su proceso no fue adecuado a la ética que exijo en mis producciones. Tiene un proceso que, en cierto modo, parece requerir una energía combativa“, expresó.

Un cambio de rumbo

En 2025 LaBeouf le agradeció a Mel Gibson, Sean Penn y James Brolin por ayudarlo a dejar el alcohol Archivo

En agosto de 2022, el actor contó que había logrado alejarse de los problemas gracias a la paz que encontró en la fe católica. “Cuando todas mis estrategias para tener el control de mi vida, cuando todos mis planes se fueron por la ventana; cuando mi vida condujo a infligir dolor y daños graves a otras personas, levanté las manos y dije: ‘Mis planes son basura’. Ya no quiero estar aquí. Y eso se requería para encarnar a Pío”, dijo sobre el proceso que vivió para personificar al papa, que terminó ayudándolo a él mismo.

“Es por eso que lo siento como si se hubiese tratado de matemáticas celestiales. Se siente demasiado coincidente para ser una coincidencia”, agregó. “Ahora sé que Dios estaba usando mi ego para atraerme hacia él, y para alejarme de los deseos mundanos. Los dos hechos estaban sucediendo simultáneamente. Pero no habría tenido ningún impulso para subirme a mi auto, conducir hasta el monasterio si no hubiera pensado, ‘Oh, voy a salvar mi carrera’”.

LaBeouf, quien negó “todas y cada una” de las acusaciones de FKA Twigs, afirmó que su batalla legal le dio un “cambio de perspectiva”. La expareja, que salió entre 2018 y 2019, llegó a un acuerdo privado en 2025. Ese mismo año, LaBeouf le agradeció a Mel Gibson, Sean Penn y James Brolin por ayudarlo a dejar el alcohol.

Actualmente, el actor se encuentra en pareja con la protagonista de Frankenstein, Mia Goth.