Si lo hubiera sabido: la serie que fue cancelada en Turquía, la protagoniza un argentino y está en el top ten de Netflix

Si lo hubiera sabido, la segunda serie actualmente más vista de Netflix y protagonizada por un actor argentino, llegó a ser cancelada antes siquiera de ser filmada en el país donde fue ideada: Turquía.

Creada por la reconocida guionista turca Ece Yörenç , la producción fue finalmente rodada en España. La actriz española Megan Montaner es la protagonista de la historia, que sigue los pasos de Emma, una mujer que se muestra desencantada con el presente de su matrimonio y que un hecho inesperado parece torcer el rumbo de su vida.

La trama incluye a un personaje homosexual, motivo por el cual Turquía prohibió su realización en el país. En 2020, el gobierno turco pidió que se eliminara esta parte del guion, pero la producción se negó y entonces solicitó los permisos para iniciar las grabaciones en España.

El reparto de Si lo hubiera sabido se completa con el actor y cantante español Miquel Fernández, quien interpreta al esposo de la protagonista, y con el argentino Michel Noher, quien se pone en la piel de Rubén, a quien Emma conocerá en su “nueva vida2. También participan de la trama Jael Pascual, Eduardo Lloveras y Bore Buika, entre otros.

El guion de esta miniserie fue coescrito por Yörenç junto a Irma Correa y participaron en la dirección Alejandro Bazzano y Liliana Bocanegra. Estrenada el pasado 28 de octubre por la plataforma de streaming, la ficción combina el drama y la comedia con ciertas dosis de fantasía.

¿Qué decisiones tomaría una persona si pudiera retroceder diez años? La protagonista, una mujer casada con la persona equivocada y madre de familia, se hace esta pregunta y su respuesta parece ser que nada de lo que hizo sería igual si le hubiera dicho que “no” a su marido cuando le pidió matrimonio. Sin embargo, un hecho inesperado ocurre y sus nuevas decisiones se convertirán en un viaje en el tiempo no exento de dificultades.

¿Podrá Emma cambiar su destino y decirle “no” a su futuro marido? ¿Cómo afrontará la protagonista una decisión que supondría que sus hijos nunca hubiesen nacido?

Sobre la trama, la protagonista contó a un medio español: “Me atrajo que tuviese varios géneros. Realmente, tiene un gran drama detrás, pero con toques que parecen de ciencia ficción, como el volver hacia atrás en el tiempo. Creo que el mensaje final es que hay que aprender de esos errores, que lo que has vivido y pasado es una experiencia y debes aprender de ella”.

Sobre la cancelación en Turquía, Montaner expuso: “Es muy grave lo que sucedió allí con este proyecto, y es un orgullo que Ece y Netflix hayan pensado en España para poder desarrollar esta idea original. En nuestro país, tenemos la libertad para hablar sin ningún tipo de censura. Es una pena que esto no sea igual en otros lugares como Turquía. Además hemos querido que los cambios sean mínimos, respetando el espíritu original de la serie”.

Y continuó: “Es una pena que no pueda haber personajes LGBT en Turquía. Es algo muy grave lo que ha ocurrido. Para la creadora de la serie era muy importante que no se modificase la idea que tenía. Que una persona, en su propio país, no pueda desarrollarse, es horrible. También, es un mérito que quisiera mantenerla de su parte”.

Sobre la cancelación en Turquía, Michel Noher también opinó frente al medio español: “Desde nuestra mirada, nos sorprendió que prohibieran una trama así. Llama la atención fuertemente el nivel de censura. El peso que ella [la guionista] tiene, pese a ello, se lo prohibieron. Imaginate si fuera alguien con menos reconocimiento”.

El actor argentino anunció el estreno de la serie a través de sus redes sociales, donde invitó a sus seguidores a disfrutar de la nueva apuesta de Netflix. “Si tuvieras que quedarte con uno eligirías: ¿Tu yo de ahora o tu yo de hace 10 años? Después de ver esto igual cambiás de idea”, escribió el intérprete junto a algunas imágenes de la nueva producción.

