Sigue la polémica por el vuelo de la discordia: un allegado a Brad Pitt asegura que Angelina Jolie está empeñada en “causarle dolor”

Brad Pitt y Angelina Jolie continúan con sus batallas legales por la tenencia de sus hijos, tras su polémico divorcio. Después de que se filtraran detalles acerca de la pelea que la expareja habría protagonizado en 2016 en pleno vuelo de un avión privado, fuentes próximas al actor señalan que la actriz buscar perjudicarlo.

“No tiene otro propósito que el de causarle dolor” , declaró una fuente cercana a Pitt a The Independent luego de que se dieran a conocer los documentos del FBI sobre el misterioso y comentado vuelo que, según trascendió, fue determinante para que la actriz decidiera separarse. El material incluye el relato detallado de Jolie sobre el presunto arrebato de Pitt a los 90 minutos del vuelo entre Francia y Los Ángeles el 14 de septiembre de 2016.

La fuente insinuó que el equipo de Jolie estaba detrás de la filtración y escribió: “¿Cuáles son las motivaciones para que una persona ocupe tiempo en la justicia y recursos públicos al presentar una solicitud anónima por la Ley por la Libertad de la Información, pidiendo que se dé a conocer un material que ha tenido durante años? Solo hay una: infligir la mayor cantidad de dolor a su ex. No hay ningún otro beneficio en esta movida. Es perjudicial para los niños y para toda la familia que esto se haga público ”.

El mismo informante también asegura en que los supuestos hechos que se han difundido respecto al vuelo no forman parte de “un documento fáctico”. En cambio, apunta: “Esto es lo que ella afirmó que sucedió. Se investigó y no se presentaron cargos. Es habitual que este tipo de cosas no se publiquen”.

Brad Pitt y Angelina Jolie se separaron en 2016 PA MEDIA

La fuente agrega que Pitt se encuentra generalmente en “buen estado de ánimo, aunque lidiando con las frustraciones generadas en torno a estas circunstancias”. Y agregó que el actor intenta mantenerse a flote mientras enfrenta “una ola tras otra de intentos de lastimarlo”.

“Él ha permanecido virtualmente en completo silencio, aparte de reconocer las cosas que podría hacer mejor. Ha permanecido en silencio sobre este tema porque sabe que es lo mejor para sus hijos y para todos. Ha mantenido esa postura a pesar de una interminable ola de ataques [por parte de la actriz] e intentos de utilizar los tribunales en su contra ”, insistió la fuente.

Jolie y Pitt comparten la paternidad de Maddox (21), Pax (18), Zahara (17), Shiloh (16) y los gemelos Vivienne y Knox, de 14. En 2016, la familia realizó un viaje en avión que motivó una investigación del FBI y que habría sido una de las causas que terminó de dinamitar la relación entre ambas estrellas.

En el mes de abril, el sitio Político publicó un breve artículo sobre un juez que se negó a sellar una demanda por la Ley de Libertad de Información “pedida por una persona anónima que fue llamada Jane Doe”. Esta demanda exigía que el FBI entregara documentos relacionados a una causa en donde “la esposa” alegaba que su “por entonces marido” la “agredió física y verbalmente” a ella y a sus hijos mientras viajaban en un avión privado “hace varios años”. La mujer intentaba, a través de este pedido, conocer la información que se encuentra en los documentos que tiene la agencia federal sobre ella y sus herederos.

Basándose en la fecha de los hechos, los detalles de lo ocurrido, la cronología y en el poderoso abogado implicado en esta acción, que suele ser sencilla, se especulaba con que la “desconocida” era Angelina Jolie y el “entonces marido”, Brad Pitt. Cuatro meses después de la presentación de esta petición, finalmente se confirmó que las estrellas de cine son los protagonistas del caso que se intenta sacar a la luz. Fuentes cercanas al actor le confirmaron al sitio TMZ que fue su exesposa quien quiso que la información se volviese pública, a pesar de que ella tiene, desde hace años, los datos que figuran en los documentos.

A seis años de su polémico divorcio, ambas estrellas continúan enfrentadas por sus batallas legales Archivo

Antes de que el FBI anunciara que Pitt no sería acusado por causar altercados en el avión, el agente que investigaba el incidente preparó una declaración de causa probable y la presentó al jefe de la División Penal de la Fiscalía de Estados Unidos en Los Ángeles, lo que hace sospechar que había una posibilidad de que el actor fuese demandado . Después de preparar este documento, el agente del FBI se reunió con el ayudante del fiscal y posteriormente acordaron que no se presentarían cargos penales, según figura en el expediente del caso.