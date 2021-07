Silvia Fernández Barrio y el motivo por el que no estará en el nuevo programa de Karina Mazzoco: “Ganas tengo, pero...”

Silvia Fernández Barrio se entusiasmó mucho cuando la llamaron de América para ser parte del flamante programa A la tarde con Karina, que reemplaza en la grilla del canal a Fantino a la tarde. Allí iba a ser parte del panel del ciclo que conduce Karina Mazzocco junto a Florencia de la V, Sabrina Rojas, Diana Deglauy, Débora D’Amato y Cecilia “Caramelito” Carrizo. Pero a horas del debut, la periodista decidió bajarse sin demasiadas explicaciones.

En diálogo con LA NACION, la ex Intratables dio a conocer los motivos por los que será parte del programa, al menos por el momento. “Por ahora no estoy porque todavía no hemos arreglado el cachet. Hice la práctica y salió muy bien, pero por ahora no”, indicó con sinceridad.

-¿Pero tenés ganas de ser parte del ciclo? Porque sería tu regreso a la televisión.

- Ganas tengo pero...

La periodista dio a entender así que todavía no está dicha la última palabra y aún queda una reunión más entre ella y la producción de ciclo para intentar llegar a un acuerdo económico.

Según había adelantado Mazzocco, el programa que la verá regresar a la conducción contará con un equipo cien por ciento femenino. “Es un magazine femenino, y tenemos ese desafío de que sea un programa que no choque”, adelantó, además de confirmar que la actualidad tendrá peso dentro del ciclo pero no será un tema excluyente. “Hace mucho tuve un programa con todas mujeres, pero en ese momento no lo vieron como la igualdad de género. Tenía todas cosas que tiene que ver con el universo femenino”, recordó. “Esto me llena de ilusión. Tuve la fortuna de entrar a los medios de comunicación desde un lugar que molestaba mucho, y ser vanguardista me gusta”.

Fernández Barrio, en tanto, había dado a conocer los motivos por los que se había tomado un descanso de la pantalla, luego de permanecer durante varios años en el panel de un programa de debate político como Intratables. “Es un momento tan especial que no quiero ver el país que tenemos. No me gusta ver el país que tenemos. Estoy haciendo como un avestruz, metiendo la cabeza para no ver”, explicaba tiempo atrás, en diálogo con el periodista Pablo Montagna para su ciclo radial Pasa Montagna.