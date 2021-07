La alegría de Karina Mazzocco por su nuevo programa en América, en reemplazo de Alejandro Fantino

Hace unos días, Karina Mazzocco recibió una noticia que la sorprendió: a partir del 12 de julio reemplazará a Alejandro Fantino en la pantalla de América con un magazine que se emitirá de 16 a 18. La conductora, que fue la elegida para reemplazar al periodista cada vez que se ausentó por temas de salud, trabajo y vacaciones, se mostró feliz con esta nueva oportunidad.

“Cada vez que me llamaron para reemplazar a Fantino pensaba: ‘Tiene que pasar algo’. Y pasó”, dijo en diálogo con el programa Esto no es Hollywood, por Mucha Radio FM 89.5.

“Estoy re contenta, es algo que yo deseaba profundamente, un desafío personal tremendo”, aseguró la conductora. “Fantino es irreemplazable, tiene un estilo y una gran cantidad de horas de vuelo en el aire. Es muy culto, tiene muchas cosas, está bien reemplazarlo con alguien completamente diferente”, agregó alagando a su colega, que pasará a conducir las noches del canal.

“Con Fantino no hemos hablado, pero tenemos la mejor. En el verano me dejó su bendición y me dio consejos, un pequeño manual de instrucciones, porque el panel de Fantino tenia muchas horas de vuelo, pero tuvimos una gran convivencia”.

El programa, que será producido por Jotax y contará con un equipo cien por ciento femenino, aún no tiene nombre, detalle que tiene un poco ansiosa a Mazzocco. “Yo también quiero saber cómo se va a llamar, pero todavía no se sabe”, explicó. “En principio empieza el lunes 12 con todo lo que eso implica. Es un magazine femenino, y tenemos ese desafío de que sea un programa que no choque”, adelantó sobre lo que vendrá.

“Hace mucho tuve un programa con todas mujeres, pero en ese momento no lo vieron como la igualdad de género. Tenía todas cosas que tiene que ver con el universo femenino”, recordó. “Esto me llena de ilusión. Tuve la fortuna de entrar a los medios de comunicación desde un lugar que molestaba mucho, y ser vanguardista me gusta”.

La también actriz, que condujo en América formatos de este estilo como Mañaneras e Incorrectas, espera ansiosa el comienzo de este nuevo ciclo. “Tengo muchas ganas de hacer algo diferente a lo que hay”, expresó. “El negocio de la televisión está bastante golpeado y es un desafío inmenso”, culminó feliz por lo que se viene.

LA NACION