La opinión de Moria sobre la decisión de Silvia Fernández Barrio de no seguir en Mujeres argentinas

Cada vez falta menos para que Moria Casán vuelva a la televisión. A partir de noviembre, la actriz y conductora estará al frente de Mujeres Argentinas con Moria, en lugar de María Belén Ludueña, que debutará con un nuevo programa en las tardes de eltrece.

Si bien este matutino tendrá nuevas incorporaciones, la mayor parte del equipo que actualmente está al aire seguirá con Moria. Claro, salvo la periodista Silvia Fernández Barrio, que fue convocada para acompañar a Ludueña en su nuevo proyecto.

“Me voy con Belu, olvidate. No tengo ganas de complicarme la vida para nada y me encanta volver a dormir un poquito” , dijo hace unos días Fernández Barrio cuando le preguntaron sobre su decisión de cambiarse de ciclo. Estas declaraciones fueron tomadas por muchos como que la periodista no quería trabajar con Moria, algo que molestó a la capocómica.

Fue a la salida de Cuestión de género (la obra que Casán está protagonizando junto a Jorge Marrale en teatro) que la nueva incorporación del canal de Constitución habló al respecto. “Vuelvo a la tele. Hice tanta tele, tan disruptiva y adelantada que me parece que siempre es raro y lindo volver”, dijo sobre su tan ansiado regreso ante las cámaras de Intrusos.

Tras confirmar que su debut en el matutino que sumará su nombre será la primera semana de noviembre, la conductora anticipó: “Estamos craneando todo. Va a ser muy lindo y bueno. Tenemos que armar el programa. Las mañanas de eltrece son algo importante y voy a darle mi sello. Si me convocan es porque quieren mi impronta y si quieren mi impronta, la meteré”.

“¿Cómo vas a hacer con la lengua karateca?”, le preguntó la cronista de América en referencia al horario en que se emitirá el programa. “Ay, mi amor. Las cosas que se ven en el horario de protección para el menor son protección para el mayor, así que a mi lengua karateca yo la manejo bien”, advirtió.

Luego de aclarar que no tiene aún un panel confirmado, Moria opinó sobre los dichos de Silvia Fernández Barrio y su elección de irse con María Belén Ludueña a la tarde. “Ah muy bien, estaba en el panel de Ludueña. No me interesa que me digan nada de nadie, ella no sabe si yo quiero trabajar con ella. Yo como soy la conductora del programa elijo quién va a trabajar conmigo también”, lanzó notablemente molesta. Un sentimiento que se exacerbó cuando la movilera le preguntó si la elegiría a ella: “No hablo de eso, mi amor. No me interesa”, respondió antes de subirse a su auto.

La capocómica será la nueva conductora de Mujeres argentinas Hernan Zenteno - La Nacion

Al volver al piso, Karina Iavicoli confirmó los nombres que son parte del ciclo actual y que seguirán junto a “La One”: “Amalia Guiñazú, Valentina Salezzi, ‘Pampa’ Mónaco, Gustavo Mendez, Mercedes Ninci en el móvil, Nazarena Di Serio y están tratando de convencer a Federico Server, que actualmente está reemplazando a Ludueña”, dijo la panelista.

La palabra de Silvia Fernández Barrio

Silvia Fernandez Barrio explica por qué no será parte de Mujeres Argentinas con Moria Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Silvia Fernández Barrio habló sobre su despedida de Mujeres argentinas y su decisión de mudarse a las tardes de eltrece. “Re bien, siempre lo que viene es algo nuevo, lindo y que tenés ganas de hacer. Más allá de las discusiones que hemos tenido, es un grupo re lindo. Cuando ya te vas, todas las rispideces que puede haber en un programa en vivo con diferentes personalidades quedan atrás”, confesó desde su auto a la salida del canal.

Respecto a su futuro laboral, aseguró: “Sigo con Belén, es amorosa. Me pidió para ir a la tarde y el canal aceptó. Creo que viene Moria a la mañana” . “¿Hubieses seguido con Moria? ¿Te llevás bien con ella?”, le preguntó la cronista de Intrusos intentando indagar un poco más. “Moria para mí es La One. Moria es un miñón, una tipa híper preparada en un montón de cosas. Hoy le decía a las chicas: ‘prepárense para estar con una persona que puede entrar en cualquier tema’”, expresó.

Y enseguida explicó por qué decidió seguir a Ludueña: “Al pedirme Belén me encantó porque me llevé muy bien con ella. Igual creo que me llevaría muy bien con Moria. Le tengo un respeto absoluto, le tengo cariño, creo que ella me lo tiene a mí también”, aseguró desmintiendo por completo que su despedida del matutino tenga que ver con su llegada. “Moria, te deseo lo mejor”, concluyó antes de arrancar con su vehículo.