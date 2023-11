escuchar

Silvia Süller atraviesa un difícil momento de salud. La mediática sufrió un accidente doméstico que la mantuvo alejada de las redes sociales, lo cual generó preocupación entre sus seguidores.

El periodista de espectáculos Fede Flowers expuso detalles acerca del estado actual en que se encuentra la hermana de Guido Süller. En el programa radial Quién paga la fiesta, de Rock & Pop, el comunicador reveló que la exvedette “tuvo un accidente doméstico en los últimos días, que le afectó el hombro, la espalda y un brazo también”.

Y continuó: “Está recuperándose favorablemente, pero no la pasó nada bien. No quiso ahondar mucho en qué es lo que le pasó, entiendo que fue un accidente, que se cayó y que dio contra el piso”.

Ante la pregunta del conductor del ciclo, Martín Ciccioli, respecto a qué le ocurrió, planteando la posibilidad de que Süller hubiese sufrido una caída, Flowers respondió de modo afirmativo: “Evidentemente, sí, una fuerte caída hizo que tanto su hombro, como su brazo estén afectados, pero lo cierto es que hoy está mucho mejor”, dijo el periodista transmitiendo un mensaje de tranquilidad a sus fans.

Tras ello, el periodista indicó que, por este motivo, la mediática se apartó de las redes sociales. “Por eso estuvo bastante alejada del medio. Ella hace muchos TikToks, trabaja y vive de lo que es TikTok, hace muchos vivos y de lo que la gente le dona, los pesos y demás, ella me dice que factura en dólares por esos saludos que hace y demás”, contó, a la vez que hizo hincapié en su mejoría.

Süller en el foco de la noticia

Süller reúne en el mundo virtual a más de 169.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram y superó los 93.000 seguidores en TikTok. Este año, el nombre de la expareja de Silvia Soldán también fue noticia luego de que el productor Santiago Sposato publicara un hilo en su cuenta de X (antes Twitter) sobre el encuentro cara a cara de Süller con Giselle Rímolo luego de que esta saliera de la cárcel dos décadas atrás, el cual reunió miles de reproducciones y cientos de likes. El hecho expuesto en los posteos sucedió en mayo de 2002.

“Abro hilo con uno de los encuentros televisivos más bomba de este siglo. Año 2002. La guerra entre Intrusos y Rumores no daba tregua. (Jorge) Rial había sacado ventaja con el hallazgo del video de Tamara Paganini y los de enfrente sintieron la trompada. Pero los de (Carlos) Monti y (Susana) Roccasalvo no se quedaron tirados en la lona esperando a que les contaran hasta 10. En esa época tenían como panelista estrella a Silvia Süller. Y no había logro periodístico más grande que juntarla en el mismo estudio con Giselle Rímolo, pareja de Soldán y su enemiga pública número uno”.

Abro hilo con uno de los encuentros televisivos mas bomba de este siglo.

Año 2002. La guerra entre Intrusos y Rumores no daba tregua. Rial había sacado ventaja con el hallazgo del vídeo de Tamara Pagani y los de enfrente sintieron la trompada.

Pero los de Monti y... — Santiago Sp👹sato ⭐⭐⭐ (@S_Sposato) April 8, 2023

Y en su hilo de Twitter, Sposato continúa el relato de lo sucedido: “Rímolo había conseguido la libertad bajo fianza en una causa por ejercicio ilegal de la medicina que tiempo después la devolvería a prisión y la llevaría a la ruina. Y ese encuentro se dio”.

Süller ha sabido protagonizar varios polémicos momentos en la televisión durante las décadas del 90 y 2000. Casi 30 años atrás, por ejemplo, invitada al ciclo Memoria, que conducía Chiche Gelblung en Canal 9, sorprendía con discursos feministas señalando situaciones en las que quedaba en evidencia el machismo.

omg la suller la primera feminista 🛐 pic.twitter.com/iVhkfjUkuG — tomitodo (@tomialll) February 10, 2022

“La mujer fue siempre usada y yo me pongo en el papel que estoy diciendo, maltratada, ultrajada, pisoteada y tirada a la basura, como un trapo viejo”, llegó a decir frente a cámara mientras colegas del medio se escandalizaban y rebatían a los gritos su discurso.

LA NACION

Temas Silvia Süller