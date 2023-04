El día que Silvia Süller y Giselle Rímolo se encontraron cara a cara y los motivos del hilo de Twitter que se hizo viral

escuchar

Hubo una época en la que la televisión ardía y la competencia entre los programas de chimentos era feroz. El productor Santiago Sposato, actualmente en LAM (América), trabajaba en ese entonces como cronista de Rumores, por Canal 9 y pasaba muchas horas en la calle, detrás de las primicias. En estos días Sposato publicó un hilo en su cuenta de Twitter sobre el encuentro cara a cara de Silvia Süller y Giselle Rímolo luego de que ésta saliera de la cárcel. Y ya tiene miles de reproducciones y cientos de likes. El hecho que relata sucedió en mayo de 2002. “Se me ocurrió hacer el hilo porque vi imágenes de esa nota en una historia de Instagram del perfil de Rumores que tiene un fanático”, le contó el productor a LA NACION.

“Abro hilo con uno de los encuentros televisivos más bomba de este siglo. Año 2002. La guerra entre Intrusos y Rumores no daba tregua. (Jorge) Rial había sacado ventaja con el hallazgo del video de Tamara Paganini y los de enfrente sintieron la trompada. Pero los de (Carlos) Monti y (Susana) Roccasalvo no se quedaron tirados en la lona esperando a que les contaran hasta 10. En esa época tenían como panelista estrella a Silvia Süller. Y no había logro periodístico más grande que juntarla en el mismo estudio con Giselle Rímolo, pareja del ex de la vedette, Silvio Soldán y su enemiga pública número uno”.

En su hilo de Twitter, Sposato continúa con su relato de aquellos hechos de hace 20 años. “Días atrás (Rímolo) había conseguido la libertad bajo fianza en una causa por ejercicio ilegal de la medicina que tiempo después la devolvería a prisión y la llevaría a la ruina. Y ese encuentro se dio. ¿Pero qué llevó a la falsa médica a aceptar enfrentarse cara a cara con una de las lenguas más filosas de la TV? ¿Por qué se podría querer subir a un ring con la peso pesado de las mediáticas? Era un KO seguro antes de que sonara la campana. ¿Mucha plata? No. ¿Una producción que le prometió una entrevista a la altura y cuidarla? Menos. Ese programan de un lunes de mayo se empezó a gestar casi sin querer 48 hs antes. Vayamos a ese sábado así no se aburren con tanta intro”.

Abro hilo con uno de los encuentros televisivos mas bomba de este siglo.

Año 2002. La guerra entre Intrusos y Rumores no daba tregua. Rial había sacado ventaja con el hallazgo del vídeo de Tamara Pagani y los de enfrente sintieron la trompada.

Pero los de Monti y... — Santiago Sp👹sato ⭐⭐⭐ (@S_Sposato) April 8, 2023

Sposato cuenta que por aquél entonces él tenía 24 años y “estaba haciendo” sus primeras armas como cronista de espectáculos en Rumores. “Ese fin de semana me tocó a mí estar de guardia. La data de producción me llevó hasta el barrio de Olivos. El rumor era que Giselle festejaría sus 39 años en un restaurante de la zona. Y el dato no estaba errado. Casi 20 invitados en una mesa larga celebrando por partida doble los casi 40 y, sobre todo, su reciente libertad condicional bajo fianza luego de pagar USD300.000 y $100.000. Hasta el momento de la torta todo transcurría sin sorpresas. Desde el ventanal que daba a la Av. Del Libertador observamos con Mariano Sánchez, el camarógrafo, lo que sucedía adentro esperando que terminen y salgan para entrevistar a los protagonistas de la noche. Pero antes del postre el festejo subió un nivel. Un stripper vestido de policía irrumpió en el salón con una torta. Todos los invitados aplaudían y festejaban la situación. Al “animador” no se le ocurrió mejor idea que esposarla. Y la doctorcita, con una sonrisa de oreja a oreja, juntó sus manos y volvió a entregar su libertad mientras soplaba las velitas. Ya después del café y algunos besos y abrazos, los invitados empezaron a salir”.

El primer en irse del lugar fue el abogado de la falsa doctora, Fernando Burlando, “a quien no dudamos en esperar con la cámara prendida para que hablara del cumpleaños”, señala el hoy productor de LAM. “Luego de algunas preguntas de rigor sobre el festejo y la causa judicial, le pregunté si la Justicia no podía tomar a mal las imágenes de ella riéndose esposada. Nunca me voy a olvidar la cara del abogado en ese momento, se transformó. ‘¿Grabaron eso?’, me preguntó. ‘Sí', le contesté. Terminamos la nota, esperamos la salida de otros invitados, hicimos unas notas más y nos fuimos con la sensación de que esas imágenes iban a traer polémica. Pero no se llega a ser uno de los abogados más hábiles del país por nada. El domingo, Burlando llamó a la Roccasalvo y le pidió que ese instante de esposas no saliera al aire. La conductora y productora general del programa le negoció que a cambio quería en el piso del programa cara a cara con la Süller a la protagonista de la noche. La Rímolo no quería saber nada con pagar ese costo, pero tuvo que entender que era mejor pelearse en la tele y no con la Justicia. ¿Y las imágenes? Nunca vieron la luz”, escribió Sposato.

En diálogo con LA NACION, el productor dio otros detalles jugosos sobre lo sucedido aquella noche. “Recuerdo perfectamente aquel restaurante de la avenida del Libertador, que ya no está más. Tenía un gran ventanal a través del que veíamos cómo festejaban el cumple con torta, stripper vestido de policía, esposas... Todo lo que me venía a la cabeza, lo escribí. Y me acuerdo de la Rímolo llegando al canal. Nunca me voy a olvidar lo que temblaba esa mujer y más cuando se acercaba el momento del cara a cara con Silvia. A pesar de ser el notón de la semana, Intrusos ya estaba instalado con lo de Tamara de Gran Hermano y nos ganó igual”.

Entusiasmado con las repercusiones, Sposato prometió seguir regalando historias y la próxima tiene que ver con Amalita Fortabat.