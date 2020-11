Silvina Escudero: "A Ximena Capristo le molesta que sea amiga de Gustavo Conti"

La bailarina asegura ser muy amiga del marido de Ximena Capristo Crédito: Instagram.

En los últimos días, Ximena Capristo confirmó que está distanciada de Gustavo Conti tras descubrir algunos chats con otra mujer. Sin embargo, en medio de sus declaraciones, la actriz salió a cruzar a Silvina Escudero, quien dice ser amiga del ex Gran Hermano.

Cansada de las ironías, esta tarde la bailarina le contestó sin filtro en Hay que ver, el ciclo de ElNueve. "Más vale que le mando mensajes porque somos amigos, pero nunca lo miré con otros ojos", aseveró.

El conflicto entre ambas comenzó cuando Ximena hablaba de la identidad de la tercera en discordia en su matrimonio. Tras negar que sea alguien del ambiente -en un momento todas las miradas apuntaron a Silvina Luna-, la actriz disparó contra Escudero.

"Pobre Silvina, la metieron en esto y nada que ver. A Escudero dejémosla porque dice que es amiga de Conti y yo nunca la vi en casa cenando. A veces hacen cualquier cosa por una nota. Uno puede tener re buena relación pero la palabra amistad es muy grande. Ella lo quiere a Gus y obvio que lo va a apoyar a él. La realidad es que no es amiga de la pareja", comentaba hace unos días en Los ángeles de la mañana.

Como era de esperarse, la actriz y bailarina salió a recoger el guante, y esta tarde le contestó en el programa que conducen Denise Dumas y José María Listorti. "Estoy sorpresa. Yo fui a Bienvenidos a bordo como invitada. Ximena me elige para un juego y yo pensé que era porque soy amiga de Conti", comentó asombrada por sus dichos. De inmediato, relató cómo fue el encuentro con ella en el ciclo de juegos de eltrece. "Ella empezó como que yo le mandaba mensajes. Más vale que le mando porque somos amigos", confesó, casi redoblando la apuesta.

"¿Qué hay? ¿Un amistómetro para definir la amistad?", lanzó Escudero con cierta ironía. "Uno en la vida tiene un montón de amigos, con unos va al cine, con otros a cenar, con otros toma mate. La realidad es que yo lo considero amigo y no me cabe duda que él me considera su amiga. Hemos compartido obras de teatro, giras, ensayos, eventos", recordó al tiempo que advirtió que nunca lo miró "con otros ojos".

Para dar cuenta de su asidua relación, Silvina aseguró estar al tanto de la situación sentimental de su amigo. "Obvio que en estos días me mensajeó y hasta me llamó contándome todo lo que estaba pasando. Me contó sobre los chats, pero tampoco lo voy a decir porque es cosa de él. Capaz que [a Ximena] le molestó que yo dije que era amiga de él y no de ella", remató Escudero quien, al parecer, habría vuelto al bando de las solteras.

