Silvina Escudero se recibió y emocionó a todos con su relato: “El coraje de volver a empezar”

Silvina Escudero protagonizó un emocionante momento al celebrar su reciente título en la carrera de Locución. Lo hizo con una festejo a puro color en plena calle, rodeada de sus seres queridos. En medio de esa alegría desbordante, la artista también se tomó un instante para dedicar unas emotivas palabras que marcaron el cierre perfecto de una jornada inolvidable.

Hace unos días, Escudero compartió en sus redes sociales que había llegado al final de la cursada y que solo le quedaban los exámenes finales para obtener el habilitante profesional. En ese mensaje, repasó el camino que la llevó a dar este paso académico tan importante. Justamente, recordó que años atrás había estudiado Veterinaria durante cinco años, pero debió abandonar la carrera cuando comenzó a crecer en el mundo artístico. Luego de eso, comenzó un nuevo capítulo que, con el tiempo, la acercó nuevamente al ámbito universitario.

La bailarina mostró su alegría rodeada de familiares y amigos (Foto: Instagram @escuderosilvina)

“Hoy fue mi último día de cursada en la carrera de Locución”, comenzó en su reflexión. En una publicación extensa y cargada de emoción, la bailarina detalló los esfuerzos que realizó para sostener este proyecto. “No puedo evitar hacer un balance de todo este recorrido. Hace muchos años tomé la difícil decisión de dejar la carrera de Veterinaria después de cinco intensos años de estudio. En ese momento, mi trabajo como bailarina y coreógrafa era muy demandante, y la temporada en la que me convocó Carmen para Vedettísima terminó por llevarme a cerrar esa etapa universitaria. Ya era insostenible mantener tanto estudio y un trabajo tan poco compatible al mismo tiempo”, explicó.

Silvina posó con orgullo tras completar la carrera de Locución (Foto: Instagram @escuderosilvina)

En esa misma línea, Silvina también volvió al instante exacto en el que decidió apostar nuevamente por la educación: “Hace cuatro años me animé a comenzar esta otra magnífica carrera, que enriquece de mil maneras mi tan amado trabajo en los medios. Hoy miro hacia atrás y agradezco a esa versión de mí que tuvo el coraje de volver a empezar: a pesar de la edad, del poco tiempo, del exceso de trabajo y de todo a lo que dedicaba mi vida personal”.

La emoción de un logro académico que esperó durante años (Captura: Instagram @escuderosilvina)

La artista profundizó aún más en lo que significó este proceso y en el aprendizaje que atravesó en estos años de estudio, por lo que decidió agradecer a esa versión de ella: “La que me demostró que siempre hay tiempo para reinventarse, para escucharse y para elegir un camino distinto. Cierro esta etapa con el corazón lleno y la voz más firme que nunca. Hoy, más que siempre, hago honor a lo que tantas veces repetíamos con mi hermana a nuestros alumnos en Danzas Escudero: ‘Con esfuerzo, perseverancia y pasión, todo se logra en la vida’. La semana próxima, finales. Y en diciembre… el tan esperado habilitante. Gracias a quienes me acompañaron en este viaje. Lo que viene… se construye con pasión”.

Silvina Escudero compartió cada instante del festejo en sus redes (Foto: Instagram @escuderosilvina)

Este momento, que corona años de trabajo, dedicación y resiliencia, encontró su broche perfecto cuando Silvina celebró en la calle rodeada de afectos, espuma, bengalas y papel picado. Una fiesta que no solo marcó el cierre de una etapa académica, sino también la emoción profunda de cumplir un sueño que se había postergado durante mucho tiempo.