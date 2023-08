escuchar

Mientras el entorno más íntimo de Silvina Luna da noticias sobre su salud con cautela y pone las energías en su recuperación, Gustavo Conti, excompañero de la modelo en Gran Hermano, sorprendió al hablar con crudeza del presente de su amiga. “La está pasando como el o..., realmente”, disparó sin filtros y dejó helados a todos con su relato.

El encargado de presentar la noticia en Intrusos en el espectáculo fue Pablo Layús. El panelista del ciclo de América TV que conduce Florencia de la V entrevistó al actor ayer en Que valga la pena, el programa de radio que conduce de lunes a viernes en la FM 104.7, y él mismo quedó shockeado por las palabras de Conti.

Para poner en contexto las declaraciones de Conti, Layús explicó que en un momento de la charla leyó una noticia que indicaba que Silvina Luna estaba atravesando una leve mejoría. “Y la verdad es que la respuesta de Conti me dejó helado”, reveló y aseguró que fue “muy crudo” en su testimonio de cómo está hoy la actriz. “Creo que nos da un reflejo realmente de lo que le está pasando”, explicó y pidió poner al aire la entrevista.

“Las noticias sobre Silvina Luna, que se está recuperando de a poquito, han llevado tranquilidad”, sostuvo Layús para comenzar a hablar con Conti del tema. “Si, igual no se crean tanto ¿eh? tampoco es tan así. Está recuperándose muy de a poquito. Es muy lento el proceso, no está bueno. La está pasando como el o..., realmente. Perdón por la expresión”, arrancó sin filtros el actor y con una versión de la situación que hasta el momento no se había escuchado.

Gustavo Conti y Silvina Luna (Fuente: Instagram/@gusconti)

“Imaginate una persona con la movilidad que tenía Silvina Luna en su vida, de repente levantarse después de estar 20 días en coma y encontrarse postrada en la cama. No está bueno, ¿viste?”, continuó el marido de Ximena Capristo. “El proceso que tiene que tener ahora... no sabés. No voy a contar mucho más pero tampoco me gusta que digan ‘está bárbara’. No, no está bárbara. Está peleando por su vida todos los días un poco”, sentenció.

“Supuse que estaban un poquito mejor las cosas”, intervino muy sorprendido Layús. “Está un poquito mejor. No está entubada como estaba veinte días atrás. Cayó un rayo de repente, porque en un momento todos pensamos lo peor. Y la pudieron extubar y salió adelante. Pero no es que se paró y se fue al baño a hacer pis. Está muy lejos de ser lo que era Silvina antes”, respondió.

Silvina Luna con Ximena Capristo y Gustavo Conti, una amistad que nació en Gran hermano instagram @gusconti

“¿Ella es consciente de todo lo que le ha pasado en estos últimos tres meses?”, consultó por último el periodista. “Sí, sí. Sabe todo. Yo le tengo fe a ella y seguiré rezando como lo hago todos los días”, completó Conti.

Las alarmas por la salud de Silvina Luna se encendieron el pasado 13 de junio, cuando la actriz fue internada en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires. Un mes después, desde la institución informaron que la modelo había salido de terapia intensiva, donde permaneció con asistencia respiratoria mecánica al presentar recaídas y leves mejorías, rodeada de su círculo más íntimo. El lunes por la tarde trascendió, además, que Silvina actualmente no recibe visitas.

Silvina Luna

Los encargados de velar por la salud de Silvina, los profesionales que forman parte de su equipo médico, fueron los encargados de idear un estricto cronograma de visitas. Así lo aseguró Estefanía Berardi en Poco correctos (eltrece) durante la tarde del viernes pasado. “Viene mejorando muy de a poco. El proceso es muy lento y se están enfocando en que ella recupere su fuerza, su masa muscular, porque había bajado mucho de peso”, señaló la panelista, quien apuntó que tiene amigas en común con la modelo y consulta por su estado de salud cada dos o tres días.

“Sigue trabajando con kinesiólogos para poder volver a caminar, a sentarse, a recuperar esa fuerza que tenía. Pero el proceso es lento. Va a estar, por lo menos, dos meses más internada. Como hay unas leves mejorías, se tienen que armar de paciencia”, agregó.

LA NACION