El motivo por el que Silvina Luna no recibe muchas visitas durante su internación: “El proceso es lento”

escuchar

La preocupación por el estado de salud de Silvina Luna inundó el mundo del espectáculo el pasado 13 de junio, cuando la actriz fue internada en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires. Un mes después, informaron de que la modelo salió de terapia intensiva, donde permaneció con asistencia respiratoria mecánica al presentar recaídas y leves mejorías, rodeada de su círculo más íntimo. En las últimas horas, revelaron que actualmente no recibe visitas: cuáles son los motivos.

“Silvina Luna salió de la terapia intensiva donde estaba. No quiere decir que esté muchísimo mejor esto, ojo, no quiero crear falsas expectativas”, puntualizó el pasado 14 de julio Ángel de Brito, a través de LAM (América TV), a través de la información que recibiría del círculo íntimo de la modelo. Y apuntó que Luna continuaría con la “misma aparatología y control”, aunque “hubo un avance luego de sumar a su día a día un tratamiento kinesiológico”. “Es para recuperar fuerzas, tras estar un mes recostada”, advirtió el conductor.

Se conoció información sobre el actual cuadro de salud de Silvina Luna

En tanto, ahora el equipo médico de Silvina Luna habría decidido un estricto cronograma de visitas. Así lo aseguró Estefanía Berardi en Poco Correctos (eltrece), durante la tarde del viernes. “Viene mejorando muy de a poco. El proceso es muy lento y se están enfocando en que ella recupere su fuerza, su masa muscular, y había bajado mucho de peso”, señaló la panelista, quien apuntó que tiene amigas en común con la modelo y consulta por su estado de salud cada dos o tres días.

Estefi Berardi dio detalles sobre el estado de salud de Silvina Luna

Y agregó: “Sigue trabajando con kinesiólogos para poder volver a caminar, a sentarse, a recuperar esa fuerza que tenía. Pero el proceso es lento. Va a estar, por lo menos, dos meses más internada. Como hay unas leves mejorías, se tienen que armar de paciencia”.

En tanto, dio a conocer los motivos por los que la exconcursante de Gran Hermano no recibió visitas en la última semana. “En este momento, no está recibiendo visitas porque se está haciendo estudios que son bastante molestos y, por eso, prefieren no recibir a tanta gente. Esta semana, por ejemplo, no la fueron a visitar”, añadió. Así, la única amiga del mundo del espectáculo que la visitó en las últimas semanas, según se conoció, fue Ximena Capristo.

Aníbal Lotocki fue inhabilitado

En 2011, Silvina Luna se sometió a una cirugía estética de aumento de glúteos, realizada por Aníbal Lotocki. Posteriormente, la modelo expresó sentir dolor en la zona y, más adelante, recibió el diagnóstico de una insuficiencia renal e hipercalcemia. Las investigaciones sobre su cuadro revelaron que la enfermedad se desencadenó como consecuencia de la colocación de una sustancia llamada metacrilato, durante la intervención, que no está habilitado para este tipo de uso.

Anibal Lotocki, el medico de los famosos, fue inhabilitado Archivo

En medio de la espera por un trasplante de riñón, Silvina Luna acudió a la Justicia para denunciar a Aníbal Lotocki, quien también fue acusado por mala praxis por parte de Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa. En 2022, el médico recibió una pena de cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación, pero la condena se mantuvo en suspenso. El mes pasado, la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación dejó firme su inhabilitación para ejercer la medicina.

LA NACION