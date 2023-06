Sin causa y sin código: Jennifer Lawrence reveló por qué uso ojotas en la alfombra roja de Cannes 2023

escuchar

Hace dos semanas, en uno de los eventos del Festival de Cannes 2023, la imagen de Jennifer Lawrence llamó la atención. No fue su espectacular vestido rojo, el glamour con el que recorrió la alfombra roja ni las costosas joyas que llevó para completar el outfit lo que causó sorpresa: en sus pies, en lugar de llevar unos stilettos, un taco alto con plataforma o un peep toe, la estrella de Hollywood lució un mundano par de ojotas negras.

De inmediato, los rumores empezaron a señalar que la decisión de no cumplir con el dress code fue una señal de protesta o una forma de visibilizar una causa justa -como hicieron muchas otras figuras-, y los periodistas comenzaron a preguntarse cuál era el mensaje de semejante gesto. Hoy, la protagonista de Los juegos del hambre reveló el verdadero motivo de su elección.

Jennifer Lawrence en la alfombra roja del Festival de Cannes 2023. Stephane Cardinale - Corbis - Corbis Entertainment

Ni idea

Con algo de humor pero también con asombro, la actriz de El lado luminoso de la vida de 32 años, dejó las cosas en claro en una entrevista que le brindó al programa Entertainment Tonight. Lejos de buscar alguna excusa o aprovechar para sumarse a la causa feminista, Lawrence admitió que no tenía idea del verdadero motivo por el cual muchas de sus colegas usan zapatos bajos en la alfombra roja.

“Realmente me gustaría aclarar esto”, dijo Lawrence cuando el entrevistador mencionó su momento de cambio en la alfombra roja. “No estaba haciendo una declaración política, aunque eso no significa que no lo haría” , explicó la ganadora del Oscar, y agregó que “no tenía idea” de que otras estrellas habían decidido no usar tacos o recorrer descalzas la alfombra roja en protesta por el famoso y estricto código de vestimenta de Cannes.

Jennifer Lawrence apenas llegó a la alfombra roja, con el calzado original ANTONIN THUILLIER - AFP

El total look de Lawrence, quien eligió un vestido de Dior getty Images

Entonces, ¿por qué Lawrence apareció con ojotas negras en sus pies? “Mis zapatos eran un número demasiado grande”, explicó. “Y usé los tacones al llegar, pero luego olvidé tomarme una foto con mi equipo de producción de Excellent Cadaver”, repasó, y reconoció que si bajaba de nuevo por las escaleras con sus enormes zapatos terminaría en el piso. La estrella de X-Men decidió entonces guardar sus zapatos rojos, que combinaban a la perfección con su vestido de gala de Dior Haute Couture, y se sorprendió por la reacción que generó su decisión. “Me puse las ojotas y luego todo el mundo dijo: ‘¡Qué declaración! ¡Guau!’”, recordó, y de inmediato explicó: “Estoy a favor de hacer una declaración. Solo me gustaría que fuera a propósito” .

Un pedido de igualdad

Cannes siempre se destacó, tanto para las figuras como para los invitados, por ser un evento con un estricto código de vestimenta. Tal es así que en 2015 los encargados de seguridad le impidieron el ingreso a una sala de proyección a dos mujeres con zapatos bajos y problemas de movilidad. Enterada del incidente, Julia Roberts decidió plantar bandera al año siguiente. Por eso, sin decir una palabra y consciente de que a ella nadie la detendría, recorrió la alfombra roja descalza del brazo de George Clooney. También en 2016 Susan Sarandon se deshizo de sus zapatos durante un evento en el Hotel Martínez. De inmediato, la prensa tomó nota del asunto y tildó de “acto de militancia feminista” a la reacción de las actrices.

Julia Roberts también caminó descalza la alfombra roja de Cannes Archivo

Dos años después, fue Kristen Stewart quien aportó su granito de arena sacándose sus altísimos Louboutin en medio de la alfombra roja y se quejó por el código de vestimenta y su sesgo sexista. “ La gente se enoja mucho si no llevas tacos y siento que ya no se puede pedir algo así. Si no les pides a ellos que se pongan un vestido, tampoco me lo puedes exigir a mí ”, expresó a The Hollywood Reporter.

Este año fue Cate Blanchett, una de las grandes invitadas al Festival, la que utilizó el recurso de los pies descalzos para sentar posición: la actriz de Carol presentó descalza el premio a la artista revelación -que fue para la actriz franco-iraní Zahra Amir Ebrahimi, por su labor en el film Holy Spider- , ante la atónita mirada de los presentes y de la prensa.

Kristen Stewart se saca los zapatos en la alfombra roja del festival de Cannes AFP

El momento elegido por Blanchett no fue casual: Ebrahimi debió huir de Irán a los 20 años luego de que se filtrara un video íntimo de ella junto a su novio y las autoridades de Teherán la acusaran ante la justicia de haber mantenido relaciones sexuales prematrimoniales. Si no hubiese huido, y la declaraban culpable, la actriz hubiese enfrentado una condena que incluía latigazos y años de prisión. “Esto es para apuñalar a todos los que se interponen en el camino de los derechos de las mujeres”, declaró Ebrahimi en el escenario, con el premio en sus manos. Blanchett decidió, con su gesto, ayudar a visibilizar esta causa.

