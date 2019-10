Sofía Gala explicó por qué dejó de depilarse las axilas

Sofía Gala estuvo en Cortá por Lozano y explicó por qué dejó de obedecer al "mandato cultural" de depilarse las axilas. Crédito: Instagram Sofia Gala

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de octubre de 2019 • 09:54

Sofía Gala pasó por Cortá por Lozano para hablar de Chicas Católicas, el espectáculo teatral que protagoniza, y habló de cierto proceso de deconstrucción que atraviesan la mujeres en la actualidad. Hace algún tiempo, la hija de Moria Casán habló públicamente sobre la copa menstrual, el dispositivo que reemplaza a las toallitas y tampones femeninos durante la menstruación, y ahora se refirió a su relación con el vello corporal.

"Hoy me fui a depilar y yo las axilas no me las depilo casi nunca", comenzó. "Pensaba en cuando me desesperaba porque tenía pelos en los chivos y no me ponía la ropa que quería. Ahora no me importa esa tontería estética", sumó. Así, la actriz reflexionó sobre cómo cambió su postura en relación a la depilación y la idea de lo que es "femenino". "Como pensar que si tenés pelo en el chivo sos un chabón. Eso es lo mínimo. Cambia la mentalidad y deja de importarte el ir a depilarte".

Verónica Lozano, conductora del ciclo, se interesó por saber qué tipo de repercusión tuvo su cambio de hábito. "¿Te miran mucho, sentís la mirada?", le preguntó. "No me importa, no me doy cuenta. No la siento porque es una cuestión cultural, por ejemplo, de que si no tenés depilada la pata o los chivos no podés ponerte pollera corta", respondió Sofía. "Eso fue desapareciendo con el tiempo como muchos mandatos y faltan muchos más. ¡Así que estamos dejándonos los chivos largos!".

Lozano también quiso saber si además de dejar de depilarse las axilas, había extendido este hábito a otras zonas de su cuerpo, como la pelvis. "Por momentos. Tampoco me gusta 'la nada'. Me da raro el tipo que le gusta la vagina pelada. ¡Qué asco! Como los niños pequeños, no", respondió. "¡Las mujeres grandes tenemos pelos en la vagina!", lanzó. "Ahí está, lo dijo. Sin pelos en la lengua", comentó Lozano. "Ni en la vagina", añadió Sofía, entre risas.

Hace algunas semanas, Sofía Gala se encontraba en España donde participaba como jurado en el Festival de cine de San Sebastián, cuando decidió opinar sobre mala experiencia con el uso de la copa menstrual. "Acabo de intentar ponerme una copa menstrual y quiero decir que odio a todes les que me la recomendaron", escribió la actriz en lenguaje inclusivo. Y prosiguió: "Ahora no solo estoy manchada con mis litros y litros de sangre sino que también estoy frustrada y enojada".

Crédito: Instagram Sofia Gala