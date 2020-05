Sol Pérez se defiende de las críticas por su trabajo en un noticiero: "No voy a ser la chica tonta" Crédito: Instagram

Blanco de críticas , Sol Pérez respondió a quienes dicen que no está preparada para conducir un programa informativo . "Hace apenas tres semanas que estoy en Canal 26, de 20 a 22, y parece que me estaban esperando las críticas. Estoy aprendiendo un montón, trabajo con un equipo de gente excelente", señaló la ex "chica del clima" en su defensa .

"Fue una propuesta buenísima desde el momento cero. No sé por qué les molesta: parece que solamente pudo opinar y reírme, pero no conducir un programa que informa", siguió la modelo en dialogo con Confrontados . "Yo no voy a ser la chica tonta porque no me quedo callada cuando algo no me gusta. Amo lo que hago y estoy agradecida de todas las posibilidades que tuve a lo largo de mi corta carrera. Pero todo el tiempo siento que estoy rindiendo examen. Durante la primera semana del programa fui tendencia porque ocupaba un lugar en un programa de noticias. No es que me haya dolido, en realidad, pero me preocupa que la gente que me contrató, se arrepienta. No quiero quedarme si trabajo, no le hice nada a nadie", se quejó, y agregó que admira como conductora de noticieros a Cristina Pérez. "Me gusta mucho. Tuve oportunidad de compartir un momento con ella y es lo más", señaló.

En un breve repaso por su vida sentimental, Sol dijo que está muy bien con su novio Guido Mazzoni. "Estamos pasando la cuarentena juntos. Convivimos desde diciembre, cuando alquilamos un departamento y nos mudamos juntos. Pero después fui a Mar del Plata a hacer la temporada de verano y Guido me acompañó durante un mes. Tuvimos una crisis pero ya está todo bien. Y la verdad es que esta cuarentena nos hizo bárbaro", aseguró.

Pérez también se sinceró y contó que la temporada pasada fue la peor de su vida . ¿La razón? La mala relación que tuvo con su compañera en la comedia Veinte millones , Mónica Farro, quien le inició juicio por calumnias e injurias. "No voy a hablar de ella pero sí puedo contar que tengo muy buenos abogados y que no estoy preocupada para nada".