Soledad Aquino, la mamá de Cande y Mica Tinelli, recibió el alta médico

Fueron tiempos difíciles para la familia Tinelli porque Soledad Aquino estuvo realmente muy grave durante los últimos meses. Pero se concentró en su recuperación, trabajó para ello y hoy recibió el alta médico del Sanatorio de la Trinidad Palermo. Ahora deberá seguir su rehabilitación en una clínica especializada, siempre acompañada por sus dos hijas, Micaela y Candelaria Tinelli. “Tengan fe, los milagros existen”, postearon esta mañana las chicas junto a una foto con su madre.

Soledad Aquino estuvo internada por una hemorragia intestinal, tuvo Covid-19 y durante varias semanas estuvo en la lista de espera del Incucai para recibir un trasplante de hígado. Sus hijas pidieron cadena de oraciones y buena energía para su mamá, a través de las redes sociales. Finalmente, Aquino pudo ser trasplantada el 10 de junio.

Marcelo Tinelli mostró su preocupación por Aquino en su programa, ShowMatch (”La academia”) y también en algunas notas contó que tiene un buen vínculo con su expareja. “Es un año muy difícil por la pandemia y por todo lo que hemos vivido y fundamentalmente por todo lo que nos pasa en la familia. Para mí Sole es una persona muy importante en mi vida. Más allá de no ser más pareja, es la mamá de mis hijas y ese es un vínculo indisoluble. Uno no se separa nunca como papá”, dijo conmovido y le agradeció el apoyo incondicional a su exmujer, Paula Robles, madre de Juanita y Francisco Tinelli y a Guillermina Valdes, su actual pareja y mamá de Lorenzo Tinelli. “Tengo una mujer hermosa que es Guille (Valdes), que me ayuda y está a mi lado permanentemente. Cuando Sole estaba en terapia intensiva y Guille la maquillaba, yo las miraba y se me caían las lágrimas. Son cosas hermosas de vivir… Y que Paula haya ido también, que estén todos mis hijos alrededor de Sole es muy lindo. Estamos todo muy pendientes”.

Unos días después del trasplante, Tinelli dijo públicamente: “El trasplante salió muy bien, hubo compatibilidad con su cuerpo, que eso es lo más importante, pero ha tenido operaciones después. Todavía le cuesta salir y la está luchando. Es una luchadora y guerrera a la que admiro profundamente”.

Finalmente, Aquino salió adelante y ahora le quedan unos meses de rehabilitación para “recuperar la masa muscular”, aseguraron en Intrusos, por América.

