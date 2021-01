Soledad Fandiño confesó quién es el actor que mejor la besó en la ficción Crédito: instagram @soledadfandino

8 de enero de 2021 • 15:27

Jey Mammon, que estos días atraviesa momentos de dolor por la pérdida de su padre, se estrenó esta semana como conductor del late night show Los Mammones. Entre sus primeros invitados, el comediante contó con la presencia de la actriz y conductora Soledad Fandiño, con quien conversó sobre algunos aspectos de su vida privada.

Una de las picantes preguntas del anfitrión se refirió a los besos en la ficción. "Decime con sinceridad, ¿quién te besó mejor? En ficción. Porque alguno estuvo en la vida real también, y me vas a contar si besaban distinto en la vida real", quiso saber el humorista, que enumeró una lista de los "galanes" que pasaron por su vida, invitando a Fandiño a optar por uno de esos nombres.

Entre los conocidos actores a los que se refirió figuraron Gabriel Corrado, Nicolás Cabré, Benjamín Rojas, Rodrigo de la Serna, Gonzalo Heredia, Nicolás Furtado y Michel Brown, quien formara parte del programa juvenil Jugate conmigo.

"Vos tenés algo que hace que la gente diga la verdad, ¡y eso no está bueno!", respondió primero la actriz intentando evadir la pregunta. Pero el conductor insistió: "¿Quién te chapó mejor? ¿Con quién te gustó y dijiste: 'Bien, che'?".

Y llegaron las aclaraciones por parte de la ex pareja de Residente. "Obviamente, el beso de ficción no es algo que esté bueno, no es algo que disfrutás. Es algo que está hablado", dijo primero la coconductora de Santo Sábado. Y dio las primeras pistas: "Uno que, por ahí, con él. Bueno, también salimos", insinuó, ante lo que Mammon especuló: "Nicolás Cabré, ¿puede ser?". "No", fue la rotunda respuesta de Fandiño, antes de dar el nombre del actor que mejor la besó: "Rodrigo de la Serna".

"Claro, estuviste un ratito con él. Digo un ratito porque, ¿qué estuviste? ¿Dos años? ¿Dos meses?", agregó el presentador. Y quiso saber más: "Eso en la ficción, ¿y de la vida real? ¿Está en la lista?".

"No", dijo la actriz primero sin dar muchos datos. Pero Jey fue más allá: "¿Y de acá hay alguno que te besara mal?", continuó incisivo. "Y, bue. Sí, hay", contestó risueña la actriz, antes de un cambio en el tema de conversación.

