Soledad Silveyra: “Hay momentos en los que necesito el abrazo de un hombre”

A días de debutar en Mar del Plata con Dos locas de remate, Soledad Silveyra pasó por la mesa de Es por ahí (América) y, tras hacer un repaso por su trayectoria, habló de todo: su relación con Verónica Llinás, qué es lo que más extraña de estar en pareja y sus ganas de involucrarse en temas sociales.

“Yo no quería venir, debo reconocerlo. Por amor y respeto a (Gerardo) Rozín que es el productor y además, no te me enojes Tucu, quería verla personalmente a esta niña porque realmente como mujer su relato me conmovió profundamente y me despertó muchísimas curiosidades”, comentó solidarizándose con Julieta Prandi y su lucha para obtener la tenencia completa de sus hijos.

Por un momento, y casi sin buscarlo, los roles se invirtieron y la actriz comenzó a entrevistar a la conductora de América. Tras darle fuerzas, Silveyra recordó a los hombres de su vida y aseguró que tiene un muy buen recuerdo de todos ellos. Actualmente soltera, la artista habló de la buena química que tiene con su compañera de escenario: “Hacemos una buena dupla con Vero (Llinás). Estamos muy bien, en cualquier momento nos ponemos de novias”, bromeó aunque enseguida se corrigió: “Ya a esta altura de la vida no creo”.

Soledad Silveyra y Verónica Llinás, las grandes protagonistas de Dos locas de remate

“Estoy soltera hace mucho tiempo, después de uno que me dejo dada vuelta no estoy interesada en conocer a nadie. Aunque no te niego que a veces extraño (…) Hay momentos en que necesito el abrazo de un hombre ”, confesó mientras advertía que es lo que más la seduce de una pareja: “Que me haga reír es fundamental. Que sea inteligente. A mí me gusta mucho la política, todo lo social, he tenido parejas que tenían que ver con eso”, señaló en clara referencia a sus pasadas relaciones con Miguel Ángel Solá, Chacho Álvarez y Hernán Lombardi.

Y enseguida reveló sus ganas de involucrarse en los temas sociales del país. “Tengo una enorme preocupación. Hace poco estuve filmando una película en Ciudad de México y nunca en mi vida me han tratado igual, me sentí muy respetada. Pero a la vez vi lo que es un país con narcotráfico y enseguida se me vino a la mente Rosario. Creo que tenemos que comprometernos con la lucha de cuidar a nuestros jóvenes así que me dio ganas de comprometerme con esto. No sé cómo hacerlo todavía pero es algo que me preocupa profundamente”, expresó con tono serio.

Tras recordar sus comienzos en el medio, Silveyra aseguró que se convirtió en actriz “por necesidad, no por deseo”. “Yo la imitaba a Pinky a los 12 años, el cura de mi barrio me escuchó y me llevó a dar una prueba a canal 11. Con mi primer sueldo (por una película que hizo junto a Palito Ortega) compré todos los muebles de mi casa”, rememoró, entre risas.

Muy nostálgica, la actriz volvió al terreno personal y habló de su faceta como abuela. “Estoy hablando mucho de la muerte últimamente. El otro día estaba con mis cinco nietos y les pedí que cuando me vaya haya baile y risa. Y una de mis nietas me dice: ‘Ah claro, vamos a estar todos diciendo Tatita se murió, Tatita se murió’”, comentó mientras imitaba a la jovencita.

Respecto a su vínculo con sus nietos, advirtió: “Cada vez que tiro algún bocadillo mi hijo me dice: ‘Mamá eso no’. Yo soy de hablar todo, los chicos crecen tan rápido que creo que hay que hablar de todo. A veces no me siento abuela, me siento amiga y es ahí donde me mando las macanas”, remató con cierta picardía.