Soledad Silveyra: su estado de salud y un descanso rodeada de sus afectos

En una charla con Flor de equipo, por Telefe, Soledad Silveyra habló de su estado de salud, de sus próximas vacaciones y también recordó a los galanes de sus novelas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de enero de 2021 • 19:21

Soledad Silveyra contó hoy en Flor de equipo cómo se encuentra de salud luego de que le detectaran en un estudio médico que había sufrido un ACV (Accidente Cerebro Vascular). "Estoy bien. Y debo decir que me llamaron todos, desde Rita Cortese a Lilita Carrió. Me conmovió que no hubiera grieta, un poquito por lo menos en el afecto. Tuve cuatro temblores que no me gustaron: el primero fue en septiembre y el último, el 22 de diciembre, cuando estaba con mis nietas en un shopping. Se me cayó la billetera y ellas se asustaron. Duraban poco, 30 segundos, y me mareaba. Enseguida supe que tenía que ver con algo neurológico y pedí un turno. Me hicieron una resonancia de cerebro y enseguida supieron que había tenido un ACV. Después me hicieron un cateterismo pasa saber si tenía que destaparme la carótida pero finalmente decidieron que no. Ahora estoy medicada de por vida. Estoy bien pero son heridas que van a quedar en el cuerpo".

De muy buen humor y luciendo espléndida, Solita contó que todavía tiene miedo. "Estamos gastando todos los ahorros, aunque sé que no hay derecho a la queja porque otros no tienen, pero soy bastante quejosa. Con facturación puedo bancar mi ritmo de vida y sin facturación, no. Tengo miedo de que me vuelva a pasar porque no destaparon la carótida. Estoy haciendo ejercicio de cerebro, trabajando mucho con mi memoria, con imágenes, y obsesiva con sentir que me siento bien. Por la cabeza me pasó de todo".

Solita está dispuesta a hacer las cosas bien. "Me comprometí a dejar de fumar y estoy en eso, aunque sé que voy a engordar. Con Tinelli volví a fumar, pero gracias por pagarme este último mes, Marcelo", dijo haciéndole un guiño al productor por pagar todo el contrato de Mujeres de eltrece, ciclo que no funcionó y apenas estuvo dos meses en el aire. "Cuando dejé de fumar la primera vez, lo hice con un señor que es un genio y te hace fumar mucho a la vez, y te crea una mística que me funcionó porque dejé de fumar durante 8 años".

La actriz contó que quiere disfrutar de la vida y por eso se va a de vacaciones a Tandil para ver a su sobrina nieta y luego a Villa La Angostura con tres de sus cinco nietos. "Mi familia es maravillosa y mis hijos, Facundo y Balthazar, me emocionan. Uno es más todos y todas y el otro es más todos. Es una mesa familiar que hay que manejar", ríe con picardía. "Y mis cinco nietos son una cosa increíble, tienen entre 12 y 4 años y la tienen re clara".

Los galanes de Solita

Ingenua, cuando hablaron de los galanes que la acompañaron en las decenas de novelas que hizo, dijo: "Osvaldo (Laport) va a estar en MasterChef me dijeron. Me alegro por él", festejó e incomodó a todos porque aún no lo anunciaron oficialmente. "Tuve química con todos pero Osvaldo me llevó a hacer los disparates más grandes. Es el que más me desnudó", bromeó.

De Sandro dijo que la experiencia de trabajar con él fue muy fuerte, "porque me enfrentaba al ídolo popular más grande de ese momento".

Con respecto a Claudio García Satur, Solita aseguró que es el que "besaba mejor", y agregó: "Los besos de Rolando Rivasy Mónica Helguera Paz pasaron a la historia. Era otra época. Fue un romance de ficción que, en algún momento, temí que se hiciera realidad. Por eso me fui de la novela. Lo hice un solo año, y después entró Nora Cárpena. (Alberto) Migré me quería matar. Creo que Claudio se entusiasmó, y yo estaba casada con (José María) Jaramillo. Me casé en el 70, al año siguiente nació Balthazar y la novela fue en el 72. Si hubiéramos estado solos, tal vez. Pero no pasó nada. Con el que sí tuve un romance fue con Raúl Taibo, a quien quiero mucho. No recuerdo si estábamos haciendo Laura mía u otra novela. Los dos estábamos solos y el romance duró seis meses y fue público en ese momento".

Conforme a los criterios de Más información