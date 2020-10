Mujeres de eltrece se despidió con emoción, baile y picantes reflexiones

16 de octubre de 2020 • 15:41

En su último programa, las conductoras de Mujeres de eltrece hicieron a un lado la tristeza por el inesperado final y se despidieron con alegría, homenajes y mucho sentido del humor.

"Empecé con zapatillas y termino con zapatillas", dijo Teté Coustarot, que enseguida sumó una picante reflexión: "Qué cintura tuvimos: arrancamos como magazine, seguimos con un concurso, volvimos al magazine. No hubo tiempo ni de ensayos ni pasadas, salimos al toro. Y el primer programa le dio de comer a mucha gente, y nos van a extrañar ahora".

El ciclo producido por LaFlia había comenzado el pasado 24 de agosto con algunos tropiezos: el resultado de Covid positivo primero de Roxy Vázquez, luego el de Claudia Fontán -que nunca volvió al programa, tras advertir el cambio de formato-, aislamientos, reemplazos, rumores de enfrentamiento entre Soledad Silveyra y Coustarot, y demás cuestiones. Finalmente, luego de probar varias alternativas, los magros resultados en la planilla de rating llevaron a las autoridades del canal a decidir levantar el ciclo de manera definitiva.

"Ustedes dirán por qué estamos felices las mujeres... Estamos felices porque estamos hermanadas, aunque hay un dolor que es la pérdida de la fuente de trabajo, sobre todo de los que están detrás de cámaras", aseguró Silveyra. Jimena Grandinetti agregó: "Nos conocimos en un momento especial y nunca pudimos darnos un abrazo". Con una mirada triste, aunque luciendo una sonrisa, Vázquez aseguró: "Estamos como las viudas negras". Finalmente, María Julia Oliván explicó que le costó aceptar el trabajo: "Hacía dos años que no estaba en tele porque mi hijo tiene autismo y decidí acompañarlo. Hizo progresos, entonces acomodamos las cosas en casa porque yo también necesitaba un poco de aire. Fue muy especial compartir con ustedes".

Durante todo el programa homenajearon a cada una de las conductoras. Con imágenes de muchos de sus trabajos, Solita se emocionó: "Mis papás se separaron cuando era muy chica y cuando murió el segundo marido de mamá nos quedamos sin nada. A los 9 años inventaba historias con mi hermano, pero ser actriz era 'cacherio', palabra que entonces se usaba mucho y significa 'grasa'. Darío Vittori me puso un lápiz en la boca para aprender a vocalizar porque yo hablaba como mi adorada Graciela Borges, muy de Recoleta o Barrio Norte. Y le debo mi carrera a Zelmar Gueñol me llevó al entonces Teleonce a hacer una prueba y me tomaron. Tenía 12 años. Y a las 15 hice una película con Palito Ortega, después con Sandro y no paré. 56 años de trabajo. Tuve una infancia maravillosa en la televisión, me crié con los más grandes. (...) Está la posibilidad de otro trabajo parece, tal vez tenga que ir al país vecino pero no quiero adelantarme".

También Coustarot se emocionó tras observar su recorrido en pantalla. "Agradezco mi etapa como modelo porque aprendí mucho y eso me permitió viajar por el país y el mundo. Había una industria de la moda fabulosa. Y quiero agradecerles estos dos meses porque trabajamos en buen clima. Le escapo a las malas energías y acá estuvimos muy bien. Y es verdad que quería meter efemérides porque amo la historia", explicó.

María Julia Oliván también tuvo su tape homenaje pero ella remarcó que en este momento lo más importante de su vida es su hijo Antonio, de 4 años. "Más allá de la carrera y los desafíos, me interesa mi hijo, saber cómo funciona su mundo y de qué se trata el autismo. Tenemos que abrazar la diversidad y ser tolerante con todos". Roxy Vázquez contó que hace 25 años que trabaja y destacó el momento de recreo dentro de un noticiero de las mañanas de TN: "Se me ocurrió hablar de la farándula con una pluma, para descomprimir tantas noticias duras y porque me gusta el mundo del espectáculo".

Finalmente, Mujeres de eltrece se despidió de la pantalla con sus conductoras bailando al ritmo de la música de Karina la Princesita, la invitada del día.